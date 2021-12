20 andre demonstranter blev bortvist fra stedet og fik et påbud om at holde sig væk, oplyser politiet.

Ti demonstranter sigtet for at trænge ind på hotel

Ti personer er fredag blevet anholdt i forbindelse med en demonstration i København, oplyser politiet. De ti er sigtet for ulovligt at være trængt ind på Palace Hotel på Rådhuspladsen.

Københavns Politi modtog klokken 15.07 en anmeldelse om, at en halv snes personer var trængt ind på hotellet, fortæller vagtchef Dyre Sønnicksen.

- De er gået ind på hotellet og har fået adgang til taget, hvorfra de har hængt et banner ud. Hotellets ejer er ikke interesseret i at have dem på hotellet, og samtidig er der andre demonstranter udenfor, som hindrer adgang til stedet, fortæller vagtchefen.

På banneret, som var flere etager højt, stod: "Lynetteholmen er en katastrofe for demokratiet og klimaet".

Artiklen fortsætter under annoncen

Lynetteholmen er et storstilet byggeprojekt i København, som skal udgøres af en ø, der skal ligge nord for Refshaleøen. Den kunstige ø skal efter planen blandt andet huse 35.000 indbyggere.

Ifølge Dyre Sønnicksen spærrede demonstranterne på gadeplan ikke kun for indgangen til hotellet, men også for adgangen til museet Ripley's - Believe It or Not, som ligger i bygningen.

- Der var omkring 20 demonstranter, som befandt sig uden for bygningen. De blev bortvist med et påbud om at holde sig væk. Det har de efterkommet, og de er gået over på Rådhuspladsen for at demonstrere videre, fortæller han.

Men de ti, som var trængt ind, slap ikke uden påtale. De blev alle anholdt og præsenteret for en sigtelse efter straffelovens paragraf om husfredskrænkelse, som kan straffes med bøde eller en kort fængselsstraf.

Ifølge Københavns Politi var der tale om demonstranter fra Den Grønne Studenterbevægelse. Det er ifølge gruppens egen hjemmeside en gruppe unge klimaaktivister, som kæmper for "en grøn og retfærdig fremtid gennem strukturelle ændringer af samfundet".

/ritzau/