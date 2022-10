Mand blev fundet livløs ved stisystem i Avedøre for et år siden. Anklagere har opgivet alle sigtelser i sagen.

Ti mistænkte slipper for tiltale for drab på 25-årig

Trods en stor efterforskning af drabet på en 25-årig mand, som blev fundet livløs i Avedøre sidste efterår, har politiet ikke kunnet frembringe tilstrækkeligt med beviser. Status er, at sagen er uopklaret.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at i alt ti sigtede i sagen er blevet informeret om, at efterforskningen imod dem er stoppet.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale, og derfor er der sket en såkaldt påtaleopgivelse, fremgår det af en mail til Ritzau.

Tidligt om morgenen 31. oktober sidste år blev den 25-årige fundet ved et stisystem nær Avedøre Landsby af en tilfældig forbipasserende. Kort efter afgik han ved døden på af de mange skader, han var blevet påført.

Under efterforskningen nåede politiet frem til, at han forinden var blevet overfaldet et andet sted.

I dagene op til forbrydelsen kørte det senere offer rundt i en hvid VW varevogn, som blev fundet i vandet ud for Avedøre Holme. I en appel bad politiet på et tidspunkt om oplysninger fra eventuelle vidner.

Noget af det sidste, den 25-årige nåede at opleve, var at besøge en bar på et af Københavns fashionable hoteller, har Ekstra Bladet tidligere skrevet.

Samme medie har rapporteret, at den dræbte, der havde marokkansk baggrund, bevægede sig i et miljø med narkohandel.

I januar i år skete der tilsyneladende et gennembrud i politiets forsøg på at opklare sagen. To anholdte blev varetægtsfængslet af en dommer, og i marts kom turen til en tredje person.

Midt i sommer blev de tre imidlertid løsladt, og nu er der altså slået en streg over sigtelserne mod i alt ti personer.

I mailen understreger Københavns Vestegns Politi dog, at sagen kan genoptages, hvis der fremkommer afgørende nye spor.

/ritzau/