Ti personer anholdt og fængslet efter knivoverfald i Odense

To personer blev i januar overfaldet med kniv i Odense. Onsdag er ti personer blevet fængslet i sagen.

Ti personer er onsdag blevet varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Odense i en sag om knivoverfald begået mod to personer i Odense den 13. januar, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Knivstikkeriet fandt sted i Dannebrogsgade bag banegården i Odense omkring klokken 23 den 13. januar. To personer blev såret og bragt på hospitalet.

Fyns Politi oplyser onsdag i pressemeddelelsen, at den ene en overgang var i livsfare.

Der er imidlertid ikke rejst sigtelse for forsøg på manddrab, men alene for overtrædelse af straffelovens paragraf 245 om grov vold og for medvirken til grov vold.

Af hensyn til den videre efterforskning i sagen blev onsdagens retsmøde holdt for lukkede døre. Fyns Politi har ikke oplyst, hvorledes de fængslede stiller sig til sigtelserne.

Retten har bestemt, at de ti foreløbig skal være varetægtsfængslede frem til den 28. marts.

/ritzau/