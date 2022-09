Tidligere Ambu-ansat får bøde for uagtsom insiderhandel

En tidligere ledende medarbejder i selskabet Ambu A/S har mandag fået en bøde på 100.000 kroner i en sag om insiderhandel.

Dommen er faldet i Retten i Lyngby, oplyser specialanklager Martin Kromann.

Den tidligere ansatte udnyttede intern viden og tjente 529.000 kroner på handler med aktier. Men det var ikke forsætligt - altså med vilje - vurderer retten. Han dømmes derfor blot for at have handlet groft uagtsomt.

Anklagemyndigheden var ellers af den opfattelse, at manden havde handlet forsætligt og havde derfor krævet en fængselsstraf på fire måneder.

Foruden bøden konfiskeres beløbet på lidt over en halv million kroner, som den tidligere Ambu-medarbejder tjente.

Ambu A/S er med i C25-indekset på fondsbørsen i København, som består af de største selskaber og mest omsatte aktier. Selskabet sælger medicinsk udstyr og har 4.500 ansatte på globalt plan.

Det var tilbage i maj 2019, at den daværende Ambu-ansatte solgte aktier i medicoselskabet for 2,2 millioner kroner. Nogle dage forinden havde han købt aktier i sit selskab for 2,4 millioner kroner.

Den tiltalte fik viden om, at et produkt så ud til at floppe. Et forsøg på et amerikansk hospital med en ny slags kikkert til undersøgelser af patienters tarme gik ikke så godt som ventet.

Klokken var 13.20, da han 23. maj 2019 landede i lufthavnen i Kastrup efter en rejse til USA.

Klokken 13.57 fik han og en håndfuld andre ledere i Ambu en mail om, at de stod på en insiderliste. De måtte ikke handle aktier i selskabet på grund af deres interne viden om produktets forventede skæbne.

Men en halv times tid senere, klokken 14.23, solgte han aktierne via Saxo Banks elektroniske platform.

Den tiltalte har i sagen nægtet sig skyldig. I et retsmøde har han forklaret, at han ikke mener at have læst mailen.

- Retten fandt, at tiltalte havde handlet groft uagtsomt ved at have modtaget en mail om, at man stod på insiderlisten og alligevel havde handlet aktier.

- Det kunne dog ikke bevises, at han havde set mailen, inden han handlede aktierne eller ej. Men retten mener, at han burde have tjekket sin mailboks, siger specialanklageren.

Både den tiltalte og anklagemyndigheden har mulighed for at anke dommen til landsretten.

