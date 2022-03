Tidligere borgmesters skæbne lægges i anklageres hænder

Efter et års undersøgelser er efterforskningen af den tidligere socialdemokratiske Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaard slut. Det oplyser Sydøstjyllands Politi mandag i en pressemeddelelse.

Det er nu op til anklagemyndigheden at vurdere, om der skal rejses tiltale i sagen, som blandt andet drejer sig om køb af en byggegrund beliggende ud mod Lillebælt.

Politiet oplyste i april i fjor, at man 12. marts havde modtaget en anmeldelse fra Fredericia Kommune, og at man på den baggrund indledte en egentlig straffesagsefterforskning.

Efterforskningen har i forbindelse med den del af sagen, som handler om købet af en byggegrund på Argentinervej, drejet sig om straffelovens bestemmelse om stillingsmisbrug.

Avisen Ekstra Bladet havde forinden bragt historier om, hvordan Jacob Bjerregaard skulle have vundet retten til at købe grunden uden at have afgivet et skriftligt bud, selv om andre interesserede købere havde henvendt sig til kommunen.

Efterforskningen har også kredset om nogle rygter, der florerede på rådhuset. Rygterne gik på en romance mellem Bjerregaard og daværende kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.

En advokatundersøgelse slog i marts sidste år fast, at Økonomiudvalget burde have været orienteret om, at disse rygter florerede på rådhuset. Hvad enten de måtte være sande eller ej.

Denne del af sagen er blevet efterforsket som en overtrædelse af både kommunestyrelsesloven og straffelovens bestemmelser om pligtforsømmelse.

Endelig har politiet efterforsket, om der er sket noget strafbart i forbindelse med læk af den fortrolige rapport fra advokatundersøgelsen, som advokatfirmaet Horten foretog for kommunen.

Hvad efterforskningen har afdækket, er endnu uvist. På grund af tavshedspligten må politiet på nuværende tidspunkt ikke røbe yderligere detaljer.

Hvis anklagemyndigheden vurderer, at loven er overtrådt, vil der blive udarbejdet et anklageskrift, der beskriver overtrædelserne. Dette vil blive sendt til retten og vil være offentligt.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige noget om, hvor længe anklagemyndigheden vil være om at behandle sagen.

