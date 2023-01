Tidligere brandleder tilstår 55 påsatte brande

En 51-årig tidligere brandleder idømmes tre års fængsel for at have påsat 55 brande i og omkring Egtved, der ligger mellem Kolding og Billund.

Dommen er faldet ved Retten i Kolding tirsdag.

Sagen er behandlet som en tilståelsessag. Anklagemyndigheden havde sigtet manden for 89 påsatte brande, hvoraf han erkendte 55. Det accepterede anklager Bettina Lauridsen Wagner.

Kort inden retsmødets begyndelse var retssal 2 i Retten i Kolding fyldt til bristepunktet, og flere tilhørere måtte derfor forlade lokalet.

Efter at anklageren havde gennemgået sigtelserne mod den 51-årige, kom hun med et ønske om, at den sigtedes mands forklaring blev afgivet bag lukkede døre. Det valgte dommeren at følge til trods for protester fra den fremmødte presse.

Derfor var det ikke muligt at høre mandens bevæggrunde for at antænde de mange brande. Men noget af forklaringen kom dog frem under anklagerens procedure, som blev holdt for åbne døre.

Manden skal have haft problemer med familielivet, hvilket fik ham til at påsætte brandene.

- Jeg mener ikke, det kan være formildende, at der har været knas i familielivet, og at det er det, der har fået ham til at antænde de her ildebrande, og at det i virkeligheden var et råb om hjælp, sagde Bettina Lauridsen Wagner.

Hun mente desuden, at der kunne argumenteres for at bruge en skærpende paragraf om brandstiftelser, hvorved strafferammen kunne stige til op til ti års fængsel.

Den 51-årige begyndte med brandstiftelserne i marts 2018, mens den seneste fandt sted i maj 2022.

At det er sket over så lang en periode, er en skærpende omstændighed, mente anklageren.

Det er ligeledes skærpende, at den 51-årige som brandmand har været bevidst om, hvilke ressourcer der skulle til for at slukke brandene, lød det.

- Samlet er det min opfattelse, at vi ligger på omkring seks til syv års fængsel for de forhold, som tiltalte har erkendt, sagde hun.

Mandens forsvarer mente, at manden skulle idømmes fængsel i et år. Han har på nuværende tidspunkt siddet varetægtsfængslet i knap otte måneder.

- De her 55 episoder er meget ens, fordi de alle sammen er tilfælde, hvor der ud i naturen er antændt ild. Der har ikke været et eneste tilfælde, hvor mennesker eller dyr har været i fare, sagde han.

Under domsafsigelsen tillagde dommeren det vægt, at der ikke har været store økonomiske tab ved ildspåsættelserne, og at ingen var i fare.

- Som sagen foreligger, er der ikke godtgjort nogen konkret overhængende fare for mennesker eller bygninger under ildspåsættelserne, sagde dommeren.

Skærpende var det dog, at der var tale om mange ildspåsættelser, og at det var foregået over en længere periode.

Den 51-årige mand mister desuden retten til at virke som brandmand.

/ritzau/