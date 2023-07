Tidligere chauffør dømt for at køre dates rundt i ministerbiler

En tidligere ministerchauffør i Statsministeriet er fredag blevet idømt fire måneders fængsel for misbrug af sin stilling som ministerchauffør og grov forsømmelse og skødesløshed i samme embede.

Chaufføren kørte flere kvindelige dates rundt i ministerbiler, selv om de ikke var sikkerhedsgodkendt.

Det har en enig domsmandsret ved Københavns Byret afgjort.

Han er blevet frikendt i fire forhold, fordi kørslerne foregik i såkaldte låne- eller demobiler, som er biler, ministerierne låner af bilfabrikanter for at teste, om de kan være potentielle ministerbiler.

Her havde chaufføren selv skrevet under på, at han lånte bilerne. Desuden er de ikke omfattet af de regler, der er for ministerchauffører.

Chaufføren har tidligere erkendt, at han kørte med dates i bilerne. Han mente dog, at reglerne på området var "runde" og "ikke firkantede", da man skulle kunne få privat- og arbejdsliv til at hænge sammen.

I samme sag er en kvinde kendt som "lokkeduen" idømt 30 dages betinget fængsel.

Årsagen til, at kvinden er dømt, er, at hun vidste, at hun gjorde noget ulovligt ved at sætte sig ind i en ministerbil uden at være sikkerhedsgodkendt, da hun forsøgte at afsløre chaufføren i samarbejde med Ekstra Bladet.

Det var lokkeduen, der i september 2021 fortalte Politiets Efterretningstjeneste om sagen, da hun ringede til dem.

Forud for det havde hun indledt et bekendtskab med chaufføren, hvor de blandt andet havde skrevet seksuelle beskeder til hinanden med ministerbilerne som omdrejningspunkt.

Hun havde kort før det afsluttet sit samarbejde med Ekstra Bladet, fordi avisen ikke mente, at de havde nok materiale til at afsløre ham.

Ved et tidligere retsmøde var daværende chefredaktør for Ekstra Bladet indkaldt som vidne, men han fik lov til ikke at vidne, da han kunne risikere at inkriminere sig selv.

Den tidligere chauffør var også anklaget for to voldtægter. Dem blev han frikendt for.

Chaufføren modtog dommen, mens lokkeduen valgte at anke sin dom.

