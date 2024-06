Tidligere chef i Dansk Røde Kors mistænkes for korruption

En tidligere nødhjælpschef i Dansk Røde Kors Robert Kwesiga er mistænkt for korruption og har derfor fået beslaglagt to ejendomme i Zimbabwe i Afrika.

Det skriver DR.

Manden er fra Uganda, og korruptionssagen trækker angiveligt tråde mere end et årti tilbage i tiden, skriver flere afrikanske medier ifølge DR.

I perioden 2007 til 2013 var han regionschef for den danske afdeling af Røde Kors i det sydlige Afrika. I dag er han chef for Røde Kors i Uganda, lyder det.

De to beslaglagte ejendomme er to huse, som Robert Kwesiga købte med sin kone i 2012, da han var ansat som chef i det danske Røde Kors.

Myndighederne i Zimbabwe efterforsker ifølge DR købene, fordi de mener, at de penge, der er brugt på husene, kommer fra korruption og kriminelle aktiviteter.

Dansk Røde Kors har i et skriftligt svar til DR afvist, at organisationen har mistet midler, og at der var en mistanke mod ham under hans ansættelse.

Robert Kwesiga nægter at have begået noget kriminelt, og han fastslår, at huskøbene er sket på lovlig vis.

I en dom fra 15. maj, der ifølge DR er henvist til i flere afrikanske medier, fremgår det, at High Court i Zimbabwe har givet Robert 30 dage til at forklare, hvor pengene til huskøb stammer fra.

