Tidligere dansk topchef i Swedbank tiltales i hvidvasksag

Birgitte Bonnesen er tiltalt for at have givet vildledende oplysninger i sag om hvidvask i Swedbank.

Det svenske bagmandspoliti har rejst tiltale mod bankens tidligere topchef, danskeren Birgitte Bonnesen, i en sag om hvidvask, der udspringer fra bankens estiske afdeling.

Hun er tiltalt for groft bedrageri og en sekundær påstand om grov markedsmanipulation, som skal have kostet penge for aktionærerne i Swedbank.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet.

Ifølge anklagen skal hun forsætligt eller groft uagtsomt have givet vildledende oplysninger om bankens foranstaltninger til at forebygge hvidvask i Estland.

Oplysningerne gav ifølge tiltalen et forkert indtryk af, at Swedbank ikke havde eller havde haft problemer med sit værn mod at beskytte banken mod hvidvask i perioden 2007-2018.

Der er tale om oplysninger givet 23.-24. oktober 2018, 29. januar 2019 samt 20. februar 2019.

Birgitte Bonnesen blev fyret i marts 2019 i forlængelse af sagen. Hun havde været administrerende direktør fra 2016, men arbejdet i banken siden 1987.

Chefanklager Thomas Langrot vurderer, at direktøren bevidst har holdt oplysninger tilbage.

- Den foreløbige undersøgelse viser, at der var en klar strategi fra blandt andet den administrerende direktør om, at problemerne omkring antihvidvaskprocesserne i den estiske afdeling ikke skulle komme ud til markedet.

- Et andet ord for det er mørklægning, siger han i pressemeddelelsen.

Da Birgitte Bonnesen blev fyret, blev hun af den svenske avis Expressen spurgt, om hun inderst inde mente, at hun ikke har gjort noget forkert.

- Ja, det gør jeg, sagde hun.

- Jeg har været i banken i mere end 30 år, og jeg er stolt af alt, jeg har gjort i banken. Det er jeg absolut, sagde hun i marts 2019.

Det var den svenske tv-kanal SVT, der afslørede problemer med værnet mod hvidvask i Swedbanks estiske afdeling i februar 2019.

En advokatrapport konkluderede efterfølgende, at omkring 275 milliarder kroner i overførsler i perioden 2014-2019 kunne betegnes som mistænkelige.

Swedbank fik i 2020 en bøde på fire milliarder svenske kroner af landets finanstilsyn.

Der var for dårlig kontrol med at beskytte banken mod hvidvask i sine afdelinger i netop Baltikum, lød det.

