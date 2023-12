Tidligere DR-chef skal være ny administrerende direktør for Radio4

Der er fundet en ny chef for den landsdækkende taleradio Radio4.

Det skriver Radio4 i en pressemeddelelse.

Det bliver den 49-årige Nikolai Thyssen, der fra den 15. januar 2024 skal stå i spidsen for kanalen.

- Vi har ansat Nikolai, fordi han har alle de kompetencer, vi behøver for at få Radio4 derhen, hvor vi gerne vil, siger bestyrelsesformand i Radio4 Bjarne Werner Munck i pressemeddelelsen.

Nikolai Thyssen har tidligere været kanalchef for P1, programchef for "Deadline" og har senest stået i spidsen for DR's dækning af Folketingsvalget sidste år.

Tidligere har han været redaktionschef på Dagbladet Information og stifter af nyhedsmagasinet Føljeton.

Den kommende chefredaktør og direktør glæder sig til at sætte retningen for Radio4, når han overtager ledelsen på hovedredaktionen i Aarhus.

- Radio4 har et kæmpe potentiale. Jeg kan love, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sætte dagsorden, for at oplyse, underholde og udfordre og for at lave en radiokanal, som man skal gøre sig umage for at ignorere, siger Nikolai Thyssen.

Radio4 gik i luften for første gang 1. november 2019, da kanalen vandt FM-frekvensen efter Radio24syv.

Men siden kanalen gik i luften, har den haft udfordringer med både lyttertal og kendskabsgrad.

Kanalen havde i gennemsnit 242.000 ugentlige lyttere i de første fem måneder af 2023, viser en gennemgang fra fagbladet Journalisten. I 2019 lå det ugentlige lyttertal på 411.000.

I september forlod den tidligere administrerende direktør, Anne-Marie Dohm, Radio4 efter knap fem år for at overtage roret på det tidligere krigsskib Fregatten Jylland, der i dag fungerer som museum, hvor hun er direktør.

Bjarne Werner Munck tror på, at den nye direktør vil kunne skubbe på unikke og enkeltstående formater og programmer, som vil sætte fart på lytter- og streamingtallene.

/ritzau/