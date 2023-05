Tidligere drabschef frifundet for alle anklager

Østre Landsret har onsdag frifundet tidligere drabschef ved Københavns Politi Jens Møller for alle anklager om brud på tavshedspligten og ulovlige opslag i sagssystem.

Jens Møller, der blev landskendt i forbindelse med efterforskningen af sagen om drabet på den svenske journalist Kim Wall, befandt sig alene i sit hus i Vedbæk, da han onsdag klokken 10 modtog landsretsdommen i sin e-Boks.

Han fortæller, at han inden dommen var til formiddagskaffe hos en kammerat og fik sat et par nye pærer i sin bil.

"Klokken halv ti tænkte jeg, at nu måtte jeg heller køre hjem, og jeg nåede lige hjem, de var meget punklige. Jeg havde opdateret min e-Boks nogle gange, og punktligt klokken 10 dumpede dommen ind," fortæller Jens Møller.

"Jeg skyndte mig at bladre ned til side 16, hvor der står 'Thi kendes for ret: tiltalte Jens Møller Jensen frifindes'."

Sagens omdrejningspunkt er bogen "Opklaret" - drabschefens erindringer, som udkom i efteråret 2018. Bogen var blevet til i samarbejde mellem Jens Møller og journalist og forfatter Stine Bolther.

Efter anklagemyndighedens opfattelse brød Jens Møller sin tavshedspligt i forbindelse med ni passager i bogen. Men i efteråret 2021 blev Møller frifundet i byretten, for så vidt angår de otte.

Dog blev han dømt for en passage, hvor han beretter om, at der på et projektil i en sag om drab og drabsforsøg ved de tekniske undersøgelser blev fundet vævsrester fra et af ofrene.

Jens Møller blev også dømt for i en række tilfælde at have slået op i politiets sagsstyringssystem uden at have haft en gyldig grund. Mistanken gik på, at opslagene skete i forbindelse med tilblivelsen af bogen.

Det afviste Jens Møller fuldstændig. Han bedyrede, at alle opslag var sket som led i hans arbejde.

Dommen i byretten lød på 15 dagbøder a 1000 kroner, men hverken Jens Møller eller Statsadvokaten i København var tilfredse med den afgørelse. Begge parter ankede derfor til Østre Landsret.

Sagen førte til, at Jens Møller i første omgang forlod stillingen som drabschef for at blive leder i en anden afdeling. Det hang sammen med, at ledelsen i Københavns Politi havde bedt Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøge en række forhold i forbindelse med udgivelsen af bogen.

Nogle måneder senere valgte Jens Møller helt at stoppe i politiet efter 37 år i tjenesten.

Sagen mod ham har verseret i mere end fire år. Men med landsrettens dom er der sat et endeligt punktum.

"Jeg er meget lettet," lyder det fra Jens Møller.

