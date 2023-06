Tidligere Fitness World-kæde gik ud af 2022 med millionunderskud

Fitnesskæden Pure Gym Danmark - tidligere Fitness World - tabte sidste år 23 millioner kroner.

Det fremgår af regnskabet for 2022.

Til sammenligning lød underskuddet i 2021 på hele 221 millioner kroner.

I regnskabet for 2022 står der, at fitnesskæden, der er den største i Danmark, har været i bedring sidste år, idet det er første år i de seneste tre år uden coronanedlukninger.

Men 2022 har været et år, hvor kæden har været ramt af nye udfordringer i form af den økonomiske krise i samfundet.

Trods det, mener Pure Gym, at virksomheden har været robust overfor de nye udfordringer og leverede betydelige fremskridt i 2022.

Pure Gym har i 2022 haft en omsætning på cirka 1,1 milliarder kroner, hvor den året før lød på 768 millioner.

Pure Gym sagde endegyldigt farvel i maj til navnet Fitness World, da man som led i en rebranding strategi ændrede navnet til samme, som deres britiske ejere, fitnesskæden Pure Gym.

I 2019, året før corona lukkede Danmark, havde Fitness World en omsætning på cirka 1,3 milliarder kroner og et overskud på 79 millioner kroner.

I kædens regnskab for 2021 regnede den med, at tjene penge igen i 2022.

- Vi forventer gradvist at vende tilbage til en normal forretning i løbet af 2022, og derfor forventer vi omsætning og indtjening på niveauer, som før corona ramte tidligt i 2020, skrev Fitness World.

Selvom det ikke helt er lykkedes for Pure Gym sidste år, skriver ledelsen for 2022, at det til trods betragtes at være i overensstemmelse med forventningerne for året.

På kædens egen hjemmeside står der, at Pure Gym har 167 centre rundtom i hele landet. I 2005 åbnede den første Fitness World. Siden da er kæden vokset og har senest i år ændret navn.

Pure Gym Danmark er en del af Europas næststørste fitnesskæde Pure Gym. Koncernen har cirka 1,6 millioner medlemmer på tværs af 500 centre i blandt andet Storbritannien og Schweiz.

/ritzau/