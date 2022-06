Tidligere kommunaldirektør anker alligevel ikke bedrageridom

Den tidligere kommunaldirektør i Sorø Kommune Søren Søndergaard Kjær anker alligevel ikke den dom for bedrageri, som Retten i Næstved idømte ham i marts.

Det skriver Sjællandske Medier.

En enig domsmandsret ved Retten i Næstved idømte 24. marts den tidligere kommunaldirektør 40 dages fængsel, der dog blev gjort betinget, mod at han udførte samfundstjeneste.

Sagen skyldes, at Søren Søndergaard i 2019 brugte kommunens betalingskort til koncertbilletter og en privat middag i USA. Beløbet var cirka 6700 kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var DR Nyheder, som oprindeligt bragte sagen frem i offentligheden. Kommunens betalingskort blev brugt til fornøjelser i Nashville i staten Tennessee. Han var i USA til en konference.

Søren Søndergaard Kjær har erkendt, at han gav forkerte oplysninger i forbindelse med tjenesteafregningen. Men det var en fejl, har han forklaret.

Imidlertid mente retten, at han havde vilje til at bedrage kommunen. Det skyldes især teksten til de afholdte udgifter i forbindelse med tjenesteafregningen.

Og retten lægger også vægt på en tidligere indberetning fra 2017 om deltagelse i den samme konference.

Umiddelbart efter dommen lød meldingen, at han ville anke sagen til landsretten.

Men nu oplyser Østre Landsret til sn.dk, at Søren Søndergaard Kjær har droppet sin anke.

Sjællandske Medier har været i kontakt med Søren Søndergaard Kjær. Han vil ikke udtale sig om sagen og henviser til sin forsvarsadvokat, Anders Németh. Han har dog heller ingen kommentarer til sagen.

I august sidste år valgte Søren Søndergaard Kjær at sige op. Han begrundede det med, at tiden var inde til at skifte spor. Han ville i stedet bruge sine kompetencer i den grønne omstilling, lød det.

/ritzau/