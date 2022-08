Tidligere IS-kriger fortryder i retten og føler sig taknemmelig

33-årig mand blev far til fem børn med tre forskellige mødre under langvarigt ophold i Syrien.

- Jeg havde rodet mig ud i noget værre lort.

En 33-årig mand har onsdag i et retsmøde fortalt, at han fortryder sin tilslutning til Islamisk Stat i Syrien.

Selv om han ifølge anklageren står til mindst 16 års fængsel, virker han samarbejdsvillig og smiler til de familiemedlemmer, der er mødt op i Københavns Byret.

Jacob El-Ali siger også, at han føler sig taknemmelig over at være tilbage i Danmark. Og det selv om han er bag tremmer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samme budskab står i en mail, han for fire år siden fra Syrien skrev til sin advokat. "Jeg fortryder det øjeblik, jeg rejste hertil. Jeg vil tage imod den straf, retten vil give mig, med et smil."

Den 33-årige voksede op i Ishøj med sin familie, der har rødder i Libanon.

I 2013 rejste han ned til krigen i Syrien. Han troede, han var noget specielt og kunne redde verden.

Forinden var han gledet ud i kriminalitet og havde skaffet sig et våben. Han led af paranoide forestillinger og troede for eksempel, at hans mor ville forgifte ham, og at hans brødre ville slå ham ihjel, kommer det frem.

Særligt religiøs var han ikke. I moskéen kom han kun hver tredje måned.

Disse og andre oplysninger kommer frem i onsdagens retsmøde, hvor hans detaljerede tilståelse under et lukket retsmøde i januar bliver læst op.

Via en brors kammerat fik han kontakt til Den Frie Syriske Hær, FSA, der bekæmpede præsident Assad. Opholdet varede kun et par dage, før han kom videre til den islamistiske bevægelse Jund al-Aqsa. Det er en slags lillebror til Jabbat al-Nushra, som han også tilsluttede sig, har han tidligere forklaret.

På et tidspunkt befandt han sig med sit kalasnikovgevær i en karavane med godt 100 andre. Flere af dem var iført bombebælter.

Senere tilsluttede han sig Islamisk Stat i Raqqa. Han gik rundt på gaden med sit gevær. For en tjetjensk kommandant i en enhed skulle han afklare moralen hos soldaterne ved fronten.

I byen så han IS-krigere, der havde yazidikvinder som slaver. Han så også offentlige henrettelser. For eksempel var en mand blevet korsfæstet.

Da der ved en parade efter en sejr blev placeret afhuggede hoveder af dræbte mænd i vejsiden, var han blandt de tilstedeværende.

I enheden Katiba 57 affyrede han sammen med andre en kanon mod helikoptere, som skulle holdes på afstand højt i luften og forhindres i at kaste tøndebomber.

Undervejs i forløbet blev han far til fem børn med tre kvinder. Den ene kvinde døde i Tyrkiet.

I 2017 havde han fået nok. Han flygtede mod nord og forsøgte at komme til Tyrkiet. Det lykkedes først i 2020. I december samme år blev han fløjet til Danmark, hvor han har siddet fængslet lige siden. Næste onsdag får han sin straf.

/ritzau/