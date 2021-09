Tidligere læge giver fortsat hjælp til selvmord

Den tidligere læge Svend Lings er fortsat med til at rådgive om, hvordan man kan begå selvmord. Det gør han, selv om han i både by-, lands- og Højesteret er dømt for netop det.

Han oplyser til Kristeligt Dagblad, at han aktuelt hjælper en ældre kvinde med at planlægge selvmord.

Svend Lings blev kendt i offentligheden i 2017, da han medvirkede i et program på Radio24syv. Her fortalte han, at han havde hjulpet flere end ti patienter til at dø. Han blev siden tiltalt i tre konkrete sager.

I 2019 stadfæstede Højesteret så en dom fra Øste Landsret, hvor han blev idømt 60 dages betinget fængsel. Alligevel fortalte han, at han ikke ville stoppe med at rådgive syge mennesker om, hvordan de kan gøre en ende på tilværelsen.

I august 2020 blev han så igen sigtet for at assistere ved selvmord. Og det ser altså ud til, at han siden har fortsat sin rådgivning.

I en mailkorrespondance, som Kristeligt Dagblad har set, rådgiver han en ældre kvinde om typer og mængden af medicin, hun skal indtage. Medicinen kan købes uden recept online, hvilket Svend Lings har gjort for hende.

Kvinden er ifølge korrespondancen over 90 år gammel og lider af en meget generende kronisk sygdom.

Adspurgt af Kristeligt Dagblad om, hvorfor han trods rettens ord fortsætter sin rådgivning, svarer han:

- Hvad ville du gøre, hvis der kom mennesker til dig, der var dybt fortvivlede? Ville du bare sige: Nej, jeg vil ikke hjælpe dig, for så risikerer jeg 20 dages betinget fængsel?

- Det er fuldstændig utænkeligt, det kan man ikke moralsk, siger han.

Svend Lings blev i 2019 ekskluderet fra Lægeforeningen. Det var ikke sket siden Anden Verdenskrigs efterspil.

/ritzau/