Tidligere LTF-præsident søgte tilflugt og blev ungementor

En tidligere lokal præsident i banden Loyal To Familia (LTF) søgte tilflugt i Silkeborg i 2019, efter at han blev udsat for et knivstikkeri, og i sin nye by blev han blandt andet mentor for unge.

Det fortæller han i Retten i Holbæk onsdag.

Her sidder han tiltalt for at have planlagt et dobbelt skuddrab i Kalundborg i 2020. En anklage, han nægter sig skyldig i. Han kender hverken de to, der blev slået ihjel, eller en tredje, der blev forsøgt dræbt, understreger han.

Han hørte dog om episoden.

- Efter det her drab så hører man jo om det på Instagram, siger han i retten.

Manden er i 30'erne, og han var præsident for LTF's Greve-afdeling i 2016-2017.

Han sidder sammen med en anden mand på anklagebænken i dobbeltdrabssagen, men anklagemyndigheden mener ikke, at nogen af de to affyrede de mange og dødbringende skud.

De var i stedet hjernen bag, mens andre udførte gerningen, mener specialanklager Anja Lund Liin. Det skal beskeder sendt via en krypteret beskedtjeneste kaste lys over under sagen, fortæller hun.

Den tidligere LTF-præsident giver derimod et indtryk af, at hans liv var på en helt anden og mere lovlydig kurs.

Han forlod efter eget udsagn bandemiljøet i 2017, da han skulle have et barn, og to år senere bliver han ringet op af en person fra politiets bandeafdeling, som har en ildevarslende melding.

- De siger, at de har hørt på vandrørene, at mit liv er i fare, siger den tidligere bandeleder.

Ekspræsidenten, der er skaldet og har mørkt skæg, bliver samme år udsat for et voldeligt overfald, da han er på vej ned for at træne i et fitnesscenter. Han bliver stukket med kniv, men overlever.

På grund af det hele rejser han alene fra Greve og flytter ind i et rækkehuskompleks i Silkeborg i Midtjylland for at få miljøet og truslen på livet på afstand.

Han kommer i arbejdsprøvning og ressourceforløb, og det går godt. Faktisk bliver han ansat i fleksjob i sin egen mentors virksomhed. Her hjælper han unge i et værksted med at bygge sheltere og andet, som sælges.

Og det er ifølge ham det liv, han lever, da drabene finder sted en tidlig tirsdag aften i november 2020. I foråret 2021 flytter han tilbage til Greve.

Begge de tiltalte i sagen nægter sig skyldige og vil frifindes. Sagen fortsætter efter planen frem til 3. maj.

Fem andre mænd er allerede dømt i sagen. De blev ved samme byret sidste sommer idømt fængsel på livstid, mens en sjette blev frifundet. Alle de domme er anket til landsretten, som vurderer sagen i 2024.

