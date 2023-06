Tidligere minister skal være topchef i sædbank

Tidligere sundhedsminister Jakob Axel Nielsen bliver ny administrerende direktør i verdens største sæd- og ægbank Cryos International.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Cryos International har base i Aarhus.

- At blive CEO for en vital virksomhed som Cryos, der har hjulpet mere end 85.000 børn til verden i mere end 100 lande er en fantastisk spændende opgave, siger Jakob Axel Nielsen i meddelelsen.

Jakob Axel Nielsen var sundhedsminister fra 2007 til 2010 under Anders Fogh Rasmussens regeringsperiode.

Bestyrelsesformand i Cryos International, Søren Eckhardt, er glad for at få den tidligere minister ombord i virksomheden.

Han lægger blandt andet vægt på Jakob Axel Nielsens erfaring med sundhedsvæsenet både som minister, men også fra sin tid som direktør i Aleris Privathospitaler.

- Derudover er han en erfaren virksomhedsleder med kendskab til og stor interesse for vores selskab og branchen generelt.

- Vi glæder os til at samarbejde med Jakob om udførelsen af de høje ambitioner, vi har for Cryos, siger Søren Eckhardt i meddelelsen.

Jakob Axel Nielsen har de seneste år bestridt en række forskellige bestyrelsesposter, og indtil 2022 sad han som administrerende direktør i Calum Boligejendomme.

Cryos er grundlagt af Ole Schou i Aarhus tilbage i 1987.

Siden da har banken vokset sig større og større, og leverer i 2023 sæd og æg til mere end 100 lande verden over.

Jakob Axel Nielsen mener især, at den rejse, Cryos har været på, er bemærkelsesværdig.

- Jeg har kendt til Cryos International siden jeg i min studietid på Aarhus Universitet blev bekendt med virksomheden.

- Det har været imponerende at følge selskabets rejse siden 1987 mod i dag at være verdens største sæd- og ægbank, mens den har formået at forblive en dansk, privatejet virksomhed, siger han i meddelelsen.

