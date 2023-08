Tidligere omsorgshjælper dømt for overgreb på anbragt dreng

En 26-årig kvinde straffes med betinget fængsel i fire måneder for at have forgrebet sig flere gange på en autistisk 13-årig dreng, som hun hjalp med at passe på en nordjysk døgninstitution.

Det har en dommer ved Retten i Herning afgjort torsdag.

Den tidligere omsorgshjælper er dømt for at have befølt drengen flere gange til udløsning, ligesom hun har fået drengen til at føre sine fingre ind i hendes kønsorgan.

Kvinden har undervejs i sagen erkendt sig delvist skyldig.

Tidligere har hun forklaret, at drengen på et tidspunkt førte sin finger ind i hendes kønsorgan. De sad i en bil og havde kysset.

Men det var ikke noget, hun pressede ham til, lød det under sagens første retsmøde.

Dommeren har i strafudmålingen lagt vægt på den 13-åriges videoforklaring.

Den blev torsdag afspillet for lukkede døre. Det betyder, at offentligheden ikke får indblik i hans forklaring.

- Hans forklaring var sammenhængende og troværdig. Og så blev den understøttet af den skriftlige dokumentation i sagen, siger dommeren.

/ritzau/