Tidligere partikollega i voldsomt angreb på Messerschmidt

Sagen om EU-svig og dokumentfalsk mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, når mandag i Retten i Lyngby tilbage til den person, der startede hele sagen i 2015, tidligere medlem af EU-Parlamentet for Dansk Folkeparti Rikke Karlsson.

I 2015 meldte hun sig pludselig ud af Dansk Folkeparti og pegede på mistænkelige forhold i EU-partialliancen Meld, som Morten Messerschmidt var formand for.

Hun fortæller, at hun første gang hørte om Meld i 2015, da Morten Messerschmidts personlige assistent, Søren Peter Jensen, kom ind på hendes kontor.

- Det var fuldstændigt nyt for mig, hvad Meld var. Som jeg husker det, kom Søren Peter Jensen ind på mit kontor og sagde, at jeg skulle skrive under på en mødedeltagelsesliste for en fond.

- Jeg sagde, at jeg ikke ville skrive under på noget, jeg ikke vidste, hvad er. Så sagde han, at så får vi ikke nogen penge. Men det kunne jeg jo ikke gøre for, siger hun i retten.

Hun fortæller, at hun først noget senere finder ud af, at hun står som indmeldt i bestyrelsen i Meld, da en journalist fra Ekstra Bladet oplyser hende om det.

Rikke Karlsson mener, at hun er blevet indskrevet i Meld uden sit vidende og har tidligere anklaget Morten Messerschmidt for identitetstyveri.

Meld var en alliance af EU-kritiske partier, der modtog penge fra EU til deres arbejde. Morten Messerschmidt var formand.

Over det næste halvandet år kom det frem, at der var tilgået millioner af kroner fra fondene til DF-aktiviteter, der ikke havde nok at gøre med EU, til at der måtte bruges EU-penge på dem.

Det er endt med en tiltale mod Morten Messerschmidt for EU-svig og dokumentfalsk for - ifølge anklagemyndigheden - som formand for Meld at have opdigtet en EU-konference og fået støtte til den, uden at den fandtes i virkeligheden.

EU-konferencen skulle ifølge Morten Messerschmidts forklaring have ligget samtidigt med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015.

Rikke Karlsson vidner i retten, at der intet Meld-arrangement var på mødet. Og siger, at hun ville vide det, fordi hun i samme periode var meget optaget af Meld efter at have opdaget, at hun var med i det mod sin vilje.

- Nej, der blev ikke afholdt en Meld-konference i de dage. Ikke mig bekendt.

- Jeg havde stillet mange spørgsmål om fondene og havde meget svært ved at få svar. Så der var på ingen måde noget på sommergruppemødet, der mindede om et arrangement med Meld. Det havde jeg husket, siger Rikke Karlsson i retten.

/ritzau/