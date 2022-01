Tidligere PET-chef: Sag mod spionchef ligner en græsk tragedie

Det er svært at finde et motiv til, at Lars Findsen skulle overtræde straffeloven, mener tidligere kollega.

Sagen mod den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, er dybt ulykkelig og kan være udtryk for, at "systemet igen skyder gråspurve med kanoner".

Det skriver den tidligere operative chef i Politiets Efterretningstjeneste, Hans Jørgen Bonnichsen, i et indlæg i Politiken mandag.

Han kender Lars Findsen, idet de i en periode arbejdede side om side i PET.

Når Bonnichsen skriver "igen", henviser han til, at systemet også rejste en stor straffesag mod den tidligere chef for PET, Jakob Scharf. Anklagen om brud på tavshedspligten skyldtes bogen "Syv år for PET".

Københavns Byret fandt Scharf skyldig i på en række punkter at have røbet hemmeligheder om forskellige terrorsager og om PET's efterforskningsmetoder.

Til gengæld blev han af Østre Landsret i februar 2020 frifundet for alle anklagepunkter på nær et mindre forhold. Dommen lød på 10 dagbøder à 1000 kroner.

Den bestemmelse i straffeloven, som anklagemyndigheden brugte, er dog langt mildere end den paragraf, der aktuelt er rettet mod Lars Findsen.

109 i straffeloven drejer sig om at røbe eller videregive oplysninger "om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede magter beror." Overtrædelse kan give fængsel op til 12 år.

Hans Jørgen Bonnichsen skriver i indlægget i Politiken, at han har svært ved at finde motivet til Lars Findsens mulige strafbare handlinger. Til gengæld har han ikke så svært ved at finde motivet til, at systemet har reageret, som tilfældet er.

Den tidligere operative chef nævner, at det er let at få den mistanke, at sagen er en del af en magtkamp om at sidde på og kontrollere det hemmelige.

"Jeg er dybt berørt over, at det er kommet så vidt, at det ligner en græsk tragedie, hvor man følger en helt af høj byrd - f.eks. en FE-chef eller en statsminister - fra hæder til ruin. Faldet sker ikke pga. onde motiver, men pga. magtbegær, et øjebliks blindhed, en svipser, en forførelse, og det resulterer i et skæbneomslag, så heltene mister alt, hvad der er dem kært og sikkert - tilmed sig selv."

Bonnichsen og Findsen arbejdede sammen i årene fra 2002 til 2007.

/ritzau/