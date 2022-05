Tidligere politiansat tiltalt for hacking og krænkelser

Fra sin arbejdsplads på Aarhus Politigård og fra sin private adresse lidt uden for Aarhus har en ansat ved politiet hacket sig ind i omkring 140 kollegers mobiltelefoner, ligesom han på ulovlig vis har snaget i efterforskningsmateriale.

Det mener anklagemyndigheden ved Fyns Politi at have beviser nok for, og derfor er der blevet rejst tiltale mod den nu tidligere politimedarbejder.

- Det er en meget omfattende sag, der handler om både tillidsbrud mod kolleger på politigården og krænkelser af private borgere, siger senioranklager Maria Fanø-Fredløkke, der skal føre sagen i retten.

Manden, der er i begyndelsen af 40'erne, var ansat som it-medarbejder ved Østjyllands Politi. Han blev anholdt den 29. marts, efter at kolleger var begyndt at fatte mistanke til, at noget ikke var, som det skulle være.

- Nogle medarbejdere undrer sig over nogle mønstre og oplevelser, som de deler med hinanden. De går til ledelsen, men det viser sig hurtigt, at der er noget større på spil end en misforståelse, siger Maria Fanø-Fredløkke.

Det var særligt kvinder, der fik hacket deres mobiltelefoner. For de omkring 140 ansatte skete det mellem én og 30 gange. Kvinderne var ansat i stillinger rundtom i politiet - fra studentermedhjælpere til betjente og anklagere.

Da man var kommet på sporet af den ulovlige hacking, viste den videre efterforskning, at manden formentlig havde mere på samvittigheden.

Han er derfor også blevet tiltalt for at have misbrugt sin stilling i politiet til at skaffe sig adgang til efterforskningsmateriale.

Det har blandt andet betydet, at han på ulovlig vis fik adgang til blufærdighedskrænkende materiale og billeder hos en lang række private borgere, der har afleveret for eksempel telefoner i straffesager.

- Det skærer personligt mig i hjertet, for der skal være tillid til politiet. Når man afleverer materiale i en straffesag, er der ingen, som kigger det igennem, foruden dem, der skal, siger Maria Fanø-Fredløkke.

- I nogle sager er der jo også tale om genkrænkelser med private og intime billeder, siger hun.

I alt er manden tiltalt for 12 forhold. Nogle af dem handler om, at han købte brugte harddiske, hvor det lykkedes ham at genskabe det ellers slettede indhold. Han er også tiltalt for at besidde børnepornografiske billeder.

Mandens formodede ofre er tidligere kolleger, venner, bekendte og tilfældige privatpersoner.

/ritzau/