Tidligere politichef tiltalt for overvågning af borgere

En tidligere politichef ved en sjællandsk politikreds er blevet tiltalt for at have misbrugt sin stilling til systematisk at overvåge tre borgere.

Det skriver Ekstra Bladet, der har fået aktindsigt i anklageskriftet.

Den nu 61-årige mand har ifølge anklagemyndigheden lavet søgninger på personnumre, privatadresser og nummerplader for tre personer på 47, 47 og 48 år.

Derudover har manden for et af ofrenes vedkommende gjort brug af en skjult gps, skaffet opkaldslister fra et teleselskab og fået adgang til personens iPad, iCloud og Facebook, skriver Ekstra Bladet på baggrund af tiltalen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Overvågningen skal have stået på i en periode fra november 2019 til marts 2021.

Manden, der var ansat som vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, risikerer fængselsstraf. Sagen mod ham behandles ifølge Ekstra Bladet over tre dage i januar næste år.

Det er uvist, hvad relationen mellem den tidligere politimand og ofrene er. Heller ikke ofrenes indbyrdes forhold er oplyst.

Det er ikke den tidligere politichefs egen politikreds, der har efterforsket sagen mod ham.

Helt rutinemæssigt er den blevet efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). DUP tager sig af sager, hvor politimænd er under lup, eller hvor personer er kommet alvorligt til skade, mens betjente har været til stede.

Den tidligere politimand er tiltalt for at have søgt oplysninger om sine ofre i flere af politiets systemer. Blandt andet har han slået cpr-numre, adresser, nummerplader, telefonnumre op. Det skal være sket cirka 60 gange.

Også hans eget personnummer har han søgt på to gange.

Der er ingen oplysninger om, hvordan den tidligere politichef forholder sig til anklagerne imod ham.

/ritzau/