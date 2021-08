Tidligere præst og skoledirektør: Han ser ikke med milde øjne på folkekirke og folkeskole

Palle H. Steffensen var uddannet som murer, men blev siden både lærer, cand.pæd., skoledirektør og præst. Han opfattede både præste- og lærerjobbet som et kald og har gennem årene kritiseret folkekirke og folkeskole for at tilpasse sig tidsånden. I dag fylder han 80 år

”Skal vi tages alvorligt, nytter det ikke noget, at vi lever som lazaroner.” Sådan sagde en yngre præst for nogle år siden, da han argumenterede for, at præster burde have mere i løn og i det hele taget bedre arbejdsvilkår og større anerkendelse. Palle H. Steffensen nævner citatet, fordi det for ham at se peger på det problem, han anser for folkekirkens største: