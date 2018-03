Tidligere præst udvises efter seksuelle krænkelser

Tidligere præst fra frikirke ved Silkeborg er fundet skyldig i anklager om seksuelt misbrug af børn og unge.

En tidligere frikirkepræst idømmes tre et halvt års fængsel og udvises til USA efter seksuelle krænkelser mod børn og unge.

Det har en enig domsmandsret ved Retten i Viborg afgjort.

Ud over straffen og den efterfølgende udvisning frakendes han indtil videre retten til at beskæftige sig med børn og unge under 18 år.

Den tidligere præst var tiltalt for seksuelle overgreb og krænkelser mod otte unge fra en frikirke i Silkeborg.

Den 30-årige mand har erkendt at have haft et seksuelt forhold til flere af de unge, der alle var mellem 15 og 18 år.

Men det har ifølge den tiltalte været et ligeværdigt forhold, hvor ingen er blevet tvunget eller truet til noget.

Han har boet en årrække i USA og har amerikansk statsborgerskab.