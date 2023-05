Tidligere rocker solgte kilovis af narko fra fængslet

En 48-årig mand har tilstået at have stået bag narkohandler med 25 kilo amfetamin, ni kilo kokain, 15 kilo amfetamin og 359 kilo hash.

Desuden har han solgt 5,5 millioner illegale cigaretter.

Det tilstod den 48-årige onsdag ved Retten i Aalborg, skriver B.T.

Narkohandlerne foregik via en krypteret telefon - en såkaldt Sky-telefon - mens han sad i fængsel.

Salget af cigaretter foregik, mens han sad i et udslusningscenter for tidligere kriminelle.

Handlerne skulle være sket mellem den 7. november 2020 og den 27. februar 2021, mens han afsonede en dom på 14 års fængsel for salg og besiddelse af 50 kilo amfetamin.

Den 48-årige - Thomas Kjærsgaard Boel - fik 12 års fængsel for narkohandlerne og en bøde på 10,8 millioner kroner.

Bøden skal dække det beløb, statskassen mistede, da der ikke blev betalt afgift af cigaretterne.

Manden nåede ikke at forlade fængslet, inden Nordjyllands Politi slog til mod ham, fortæller specialanklager Kim Kristensen til B.T.

- Alle de her forhold er begået under afsoning både i fængsel og i et udslusningscenter.

- Det er selvfølgelig en skærpende omstændighed i forhold til strafudmålingen, siger han.

Foruden narkoen og cigaretterne blev der også fundet dopingmidler i form af kønshormonet testosteron.

Den 48-årige var frem til 2014 medlem af rockerklubben Hells Angels, skriver B.T.

Inden da var han angiveligt medlem af rockerklubben Piraterne.

/ritzau/