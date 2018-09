Vikingerne er over os. De er på museer, de dukker op i litteraturen, og de kan opleves i storslåede tv-serier. Og så er de omdrejningspunktet for Kristeligt Dagblads nye lydserie ”Vikingerne vender tilbage”. Men hvornår var det nu lige, at de nordiske søfarere blev kristne? Og i hvilket årstal begyndte plyndringstogterne? Få det fulde overblik her