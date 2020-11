Tidslinje: Sådan har minksagen udviklet sig dag for dag

Alle mink skal aflives på grund af en mutation i coronavirus. Sådan sagde regeringen med statsminister onsdag i sidste uge. Efterfølgende er det kommet frem, at der ikke var lovgrundlag for en sådan udmelding. Men hvornår er der blevet sagt hvad og af hvem? Få overblikket her

Onsdag den 4. november

Statsminister Mette Frederiksen (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S) sagde begge på et pressemøde, at alle mink ”skal” slås ihjel for at forhindre spredning af en ny variant af coronavirus.

Fredag den 6. november

Fødevarestyrelsen sendte på vegne af regeringen en e-mail til minkavlerne med en udførlig ordre om, at de skulle aflive deres mink ”hurtigst muligt” – også selv om der var tale om farme med raske mink, der befandt sig uden for den såkaldte sikkerhedszone på 7,8 kilometer fra en smittet besætning.

Søndag den 8. november

Det kommer frem, at der mangler hjemmel til at slå samtlige mink ned. Mogens Jensen forklarer i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet, at det er en hastesag, og at man derfor måtte iværksætte aflivningen af minkene – også selv om lovgivningen ikke var på plads.

Mandag den 9. november

Mandag aften beklagede Mogens Jensen, at han og regeringen ikke havde meldt klart ud, hvad der har og ikke har været lovhjemmel til.

Tirsdag den 10. november

Under spørgetimen tirsdag eftermiddag medgav Mette Frederiksen, at regeringen havde handlet uden lovhjemmel. Hun beklagede flere gange.

Efter spørgetimen sagde Mette Frederiksen, at ansvaret for at rette op på problemet ligger hos den ansvarlige minister, altså Mogens Jensen.

Samtlige borgerlige partier ønsker fødevareministerens afgang.

Onsdag den 11. november

Onsdag klokken 13 var Mogens Jensen kaldt i samråd om sagen. ”Jeg var ikke gjort bekendt med den manglende lovhjemmel. Det blev jeg først i weekenden,” sagde han på samrådet. Regeringen har nu igangsat en redegørelse, der skal kortlægge forløbet.