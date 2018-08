I denne uge kan Tivoli fejre 175 års-jubilæum. Men eventyrparken i hjertet af København har ikke altid set ud, som den gør i dag. Da parken åbnede, var der ingen rutsjebaner, ligesom det berømte julemarked kun har været afviklet i 24 år. Her får du et overblik over de vigtigste begivenheder i Tivolis historie