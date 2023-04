For tiende år i træk falder antallet af fængselsbetjente

Trods stort fokus på rekruttering falder antallet af fængselsbetjente stadig.

Der er nu kun 1900 betjente tilbage, skriver Fængselsforbundet i et faktanotat.

Det er tiende år i træk, at antallet af fængselsbetjente falder. I 2012 var der 2646 betjente.

Samtidig med det faldende antal betjente, stiger antallet af indsatte. I 2022 var der over 4200 indsatte. Og hver betjent tager sig i gennemsnit af 2,2 indsatte. For få år siden var tallet 1,4.

- Trods ihærdige rekrutteringskampagner falder antallet af fængselsbetjente stadig.

- I den seneste flerårsaftale blev det aftalt at tilføre 300 betjente frem til 2025. I stedet er der 100 færre. Der mangler altså 400 betjente, hvis denne målsætning skal indfries, skriver Fængselsforbundet i notatet.

Den store mangel på ansatte i fængsler og arrester har fået Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet til at give uniformerede medarbejdere ekstra bonusser.

Parterne blev i marts enige om at afsætte 17 millioner kroner i første halvdel af i år til elever, fængselsbetjente, værkmestre, transportbetjente, enhedsledere, enhedschefer og sektionschefer.

Alle medarbejdere får et fastholdelsesvederlag på 5000 kroner, hvis de er "i aktiv tjeneste den 30. juni 2023".

Derudover kan man som medarbejder få et vederlag på 1000 kroner per måned, hvis man har haft mindst 24 overarbejdstimer på en måned eller har mistet fridage.

Samtidig kan fængselsbetjente, som udlånes til et andet fængsel eller en anden arrest i en måned, få et vederlag ligeledes på 1000 kroner.

Og så gives der desuden et chefvederlag på 5000 kroner.

Kriminalforsorgen har i en årrække været udfordret med både faldende antal ansatte og færre fængselspladser.

7. marts blev SVM-regeringen, SF, De Konservative og DF enige om at videreføre den eksisterende aftale for Kriminalforsorgens økonomi ved indgåelse af forlig for 2023-2025.

Her blev de blandt andet enige om, at "give Kriminalforsorgen arbejdsro til at sikre flere fængselspladser og fængselsbetjente i de kommende år".

/ritzau/