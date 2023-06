En 31-årig mand, kendt som TikTok-manden, idømmes forvaring for voldtægter og krænkelser, som er begået over en ti år lang periode.

Det har Københavns Byret afgjort fredag formiddag.

Den 31-årige Mikkel Bentsen sad roligt ved siden af sin forsvarer og lyttede til sin dom, der blev læst op af dommeren.

Det samme kan man ikke sige om tilhørerne, der nærmest i kor udbrød et lettelsens suk.

En gjorde det så højlydt, at dommeren sendte kvinden uden for døren.

Sagen handler om, at manden fik kontakt til unge piger og kvinder på sociale medier. Han brugte blandt andet mediet TikTok, hvor han havde flere tusind følgere – deraf tilnavnet.

Han var tiltalt for 36 forskellige forhold, der indebar voldtægter, overgreb og krænkelser. Størstedelen fandt byretten bevist under skyldkendelsen den 26. maj.

Konkret fandt retten TikTok-manden skyldig i fem tilfælde af voldtægt, to voldtægter af en mindreårig og et voldtægtsforsøg.

Desuden er han skyldig i en særlig grov voldtægt samt et groft overgreb mod en mindreårig.

Sagens ofre var ifølge tiltalen fra 12 år til 28 år.

Episoderne strækker sig over en periode fra 2011 til 2021.

Hos politiet begyndte sagen dog først i maj 2021, da en advokat kom med en anmeldelse på vegne af en gruppe på mere end 50 piger og kvinder.

Forinden havde en kvinde oprettet en facebookgruppe, som skulle samle hans ofre.

I alt er 23 kvinder kommet med deres forklaring i løbet af en lang række retsmøder.

Det var et enigt nævningeting, som afsagde dommen. Det skyldes, at han vurderes at være særdeles farlig for sine omgivelser.

Forvaring minder om fængsel på livstid. Det er de eneste former for frihedsberøvelse af ikke-utilregnelige personer, som er uden tidsbegrænsning.

Han har hele tiden nægtet sig skyldig i alle anklager, som handler om voldtægt og krænkelser.

Derfor kom det heller ikke som en overraskelse, at han inden fredagens retsmøde var blevet enig med sin forsvarer om at anke dommen.

/ritzau/