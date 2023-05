TikTok-manden kendes skyldig i flere voldtægter

Københavns Byret kender en 31-årig mand, der er kendt som TikTok-manden, skyldig i langt hovedparten af anklagerne i en sag om flere voldtægter og krænkelser.

Skyldkendelsen er fredag formiddag blevet læst op af en dommer i byretten. Her fremgår det, at han er skyldig i flere voldtægter og overgreb.

Sagen mod den 31-årige mand, der er kendt som TikTok-manden, begyndte hos politiet i maj 2021, da en advokat kom med en anmeldelse på vegne af en stor gruppe kvinder.

Forinden havde en kvinde oprettet en facebookgruppe, som skulle samle hans ofre. Ifølge TikTok-mandens forsvarer, Christina Schønsted, var der ikke blevet en sag, hvis det ikke havde været for gruppen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun talte for at frifinde den 31-årige, der nægter sig skyldig i alle de anklager, der handler om voldtægt og krænkelser.

Specialanklager Anders Larsson har derimod argumenteret for, at retten skal tro på 23 kvinder, som ifølge ham har afgivet stort set enslydende forklaringer om mandens opførsel.

Blandt andet er de blevet tilbudt modeljobs, og han har spillet med dem om udfordringer.

Anklageren krævede TikTok-manden kendt skyldig i 35 af sagens 36 forhold, der strækker sig over en lang periode fra 2011 til 2021.

Byretten har ikke fundet grund til at tro, at kvinderne bag facebookgruppen har påvirket nogen af ofrene til at opdigte historier om TikTok-manden.

- Retten fandt ikke i øvrigt grundlag for at antage, at de forurettede i – bevidst eller ubevidst – havde opdigtet deres historier, siger dommeren.

Den 31-årige mand fik på sociale medier kontakt til unge piger og kvinder. Blandt andet var han på TikTok, hvor han havde tusindvis af følgere, og han er blevet kendt som TikTok-manden.

Ofrene i sagen var ifølge tiltalen fra cirka 12 år og tre måneder til 28 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Konkret finder retten TikTok-manden skyldig i fem tilfælde af voldtægt, to voldtægter over for en mindreårig og et voldtægtsforsøg.

Desuden er han skyldig i en særlig grov voldtægt samt et groft overgreb mod en mindreårig.

I to tilfælde er han skyldig i at have samleje med en mindreårig. Dertil er han skyldig i en række krænkelser samt vold, ulovlig tvang, frihedsberøvelse og trusler.

Han er beskyttet af et navneforbud, men ifølge retten er det tilladt at beskrive ham som TikTok-manden.

Straffen udmåles 2. juni.

Anklageren mener, at han skal idømmes forvaring.

/ritzau/