TikTok-manden kræves idømt forvaring for voldtægter

Københavns Byret bør idømme TikTok-manden forvaring for flere voldtægter, overgreb og krænkelser, som han har begået over cirka ti år.

Det mener specialanklager Anders Larsson, der fredag argumenterer for den tidsubestemte foranstaltning, der gives til særligt farlige.

Og hvis ikke der kan blive tale om forvaring, bør han idømmes 11 års fængsel, lyder det.

- Vi taler om over 20 kvinder, der er blevet misbrugt og et meget højt antal sædelighedsforbrydelser, siger anklageren i Københavns Byret.

- Tiltalte har bare kørt på og på. Han har ikke på noget tidspunkt ændret sin adfærd i perioden.

Byretten har fredag kendt den 31-årige mand skyldig i langt hovedparten af de 36 forhold, som han var tiltalt for.

I tre af forholdene frifindes han helt, mens han i to frifindes for voldtægt, men i stedet er skyldig i samleje med mindreårig. I de resterende er han skyldig - dog med få ændringer i forhold til anklageskriftet.

Han har blandt andet begået fem voldtægter, to voldtægter af mindreårig, et voldtægtsforsøg og en særlig grov voldtægt af en mindreårig.

Han er også skyldig i en række krænkelser samt vold, frihedsberøvelse, ulovlig tvang og trusler.

Den 31-årige mand fik på sociale medier kontakt til unge piger og kvinder. Blandt andet var han på TikTok, hvor han havde tusindvis af følgere, og han er blevet kendt som TikTok-manden.

Sagen opstod, da en kvinde oprettede en gruppe på Facebook for hans ofre, og flere kvinder er fredag mødt op i retten. Her var der lettelse at spore, da skyldkendelsen blev læst op.

Den 31-årige kigger næsten ikke på tilhørerrækkerne. Han nægter sig skyldig og har sagt, at han føler sig udsat for "en heksejagt".

En mentalundersøgelse, som anklageren fredag har fremlagt i retten, anbefaler, at den 31-årige idømmes forvaring.

- De (Retslægerådet, red.) siger, at han ikke alene udgør en væsentlig fare, men også en nærliggende fare, siger specialanklager Anders Larsson.

- Det er nødvendigt, at tiltalte idømmes forvaring. Det er det eneste middel, vi har til at sikre os, at tiltalte ikke kommer ud, før han ikke længere er farlig.

TikTok-manden har narcissistiske træk, fremgår det i mentalundersøgelsen. Desuden bemærkes det, at han under indlæggelsen til undersøgelsen, stadig flirtede med kvinder på stedet. Og han blev irritabel, hvis han blev afvist.

Anklageren bemærker også, at den 31-årige er tidligere dømt. Han blev i november 2021 idømt tre års fængsel i en anden sag om seksuelle overgreb på mindreårige.

Derfor skal kravet om de 11 års fængsel ses som en tillægsstraf til den dom, så anklageren mener, at de to sager samlet burde give fængsel i 14 år. Han vil tage en særlig paragraf i brug for at give så hård en straf.

Forsvarer Christina Schønsted mener, at de to sager samlet skal takseres til 11 år, så der kun skal være tale om en tillægsstraf på otte års fængsel.

- Jeg mener, at betingelserne for forvaring ikke er til stede i nærværende sag, og der skal idømmes en almindelig fængselsstraf, siger hun.

Straffen fastsættes 2. juni.

/ritzau/