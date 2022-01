For første gang er en salgsportal på nettet dømt for at lade andre sælge falske mærkevarer fra hjemmesiden.

Tilbudsportal får bøde for at formidle salg af falske varer

I en sag om salg af høretelefoner, der lignede Apple Airpods, og falske Beats by Dr. Dre-høretelefoner er virksomheden Daily Media ApS, der står bag salgsportalen Downtown, blevet idømt en bøde på 50.000 kroner.

Desuden har virksomheden fået konfiskeret et udbytte på 275.000 kroner.

Dommen, som er faldet i Københavns Byret tirsdag, er bemærkelsesværdig. Virksomheden solgte nemlig ikke selv de falske høretelefoner, men reklamerede for dem og formidlede salget for andre virksomheder.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Daily Media ApS formidler gennem salgsportalen www.downtown.dk salg af produkter for en lang række samarbejdspartnere, som leverer de solgte produkter direkte til kunden.

Sagen startede, da en dansk repræsentant for Apple gik til politiet. Repræsentanten mente, at de produkter, der blev solgt via www.downtown.dk, krænkede Apples varemærker og design.

Det har Københavns Byret nu givet Apple ret i.

- Dommen sender et tydeligt signal om, at man også som formidler af varer har et ansvar for ikke at krænke immaterielle rettigheder, hvis man har haft en aktiv rolle i salget – for eksempel ved markedsføring – og at man derfor ikke blot kan sende ansvaret videre til leverandøren.

- Det er vigtigt, idet forbrugerne handler i tiltro til, at de varer, som de køber på hjemmesider som www.downtown.dk, er ægte og ikke krænker immaterielle rettigheder, udtaler Christian Raaholt Hahn, der er er anklagerfuldmægtig i National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK.

NSK er en ny enhed, der blev oprettet 1. januar. Dens formål er blandt andet at bekæmpe kompleks organiseret og økonomisk kriminalitet.

Enheden har overtaget sager, der tidligere lå hos blandt andet Bagmandspolitiet, Særlig Efterforskning Øst og Særlig Efterforskning Vest, Grænsecenter Øresund og National Cyber Crime Center.

/ritzau/