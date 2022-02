I Arbejdsretten er det mandag blevet oplyst, at SAS kan fritstille bagagepersonale, der ikke møder op tirsdag.

Tillidsfolk advarer bagagepersonale om risiko for fritstilling

Formand for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen bekræfter, at bagagepersonalet hos SAS i Københavns Lufthavn kan blive fritstillet, hvis ikke de genoptager arbejdet tirsdag.

- Jeg kan bekræfte, at muligheden for at blive fritstillet blev nævnt i Arbejdsretten i dag. SAS har grebet til det lidt hurtigere, end vi havde regnet med.

- Tillidsfolkene har pointeret risikoen for fritstilling over for de strejkende, siger han mandag aften.

Mandag aften klokken 21 har ansatte i SAS Ground Handling (SGH), bagagepersonalet hos SAS, endnu ikke genoptaget arbejdet, som de nedlagde lørdag morgen.

Arbejdsretten har siden to gange fastslået, at der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Det gjorde den senest mandag eftermiddag.

Her blev der også gjort opmærksom på, at SAS kan fritstille medarbejdere, hvis ikke de er i arbejde igen tirsdag.

SAS har mandag i et brev til de strejkende meddelt, at det betragtes som en opsigelse, hvis de ikke inden midnat mandag bekræfter, at de møder som planlagt tirsdag og genoptager arbejdet.

Mandag aften klokken 21 er status, at de stadig strejker.

- Der er stadig møder derude, hvor tillidsfolkene gør, hvad de kan. De går rundt og prøver at få arbejdet i gang og gør opmærksomme på risikoen for fritstilling, siger Henrik Bay-Clausen.

Han oplyser, at der ifølge hans oplysninger "desværre" ikke foregår nogen forhandlinger mellem SAS og de strejkende sideløbende med arbejdsnedlæggelsen.

3F-formanden håber, at de strejkende medarbejdere, snart siger, at "nok er nok" og går tilbage til arbejdet.

Bagagefolkene strejker, fordi de er utilfredse med forholdene, de arbejder under. I en løbeseddel, som de har delt ud i lufthavnen til passagerer, skriver de, at de "forlanger" respekt for deres arbejde og "rimelige forhold".

- Og en ledelse, der vil dialogen med deres medarbejdere, skriver de.

De beklager samtidig, at kunderne er blevet "fanget i et spil", der ikke handler om dem.

De ansatte i SGH håndterer blandt andet bagagen i Københavns Lufthavn.

SGH tager sig af bagagen hos en række flyselskaber og altså ikke kun SAS.

Blandt andet håndterer SGH også bagagen for Aegean, Air France, KLM og Lufthansa. Også DAT, der flyver til og fra Bornholm, er på SGH's kundeliste.

Sammen med SAS kan de førnævnte selskaber dermed være påvirket af den igangværende arbejdsnedlæggelse.

