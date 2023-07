Tilsyn afviser at undersøge PET og FE i sagen om Ahmed Samsam

Den terrordømte Ahmed Samsam får ingen hjælp fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), når det gælder ønsket om at få undersøgt de to efterretningstjenesters samarbejde med ham.

Dels har tilsynet afslået en anmodning om aktindsigt fra Ahmed Samsams advokat, Erbil Kaya.

Og dels har tilsynet oplyst, at det ikke vil iværksætte en undersøgelse af PET's og FE's eventuelle ageren i Ahmed Samsams sag. Det falder udenfor tilsynets kompetence.

Det fremgår af en henvendelse fra Folketingets Ombudmand til retsudvalget. Advokaten har klaget til ombudsmanden over tilsynets afgørelse.

I Enner Mark Fængsel ved Horsens er Ahmed Samsam i færd med at afsone en dom på fængsel i otte år, som en spansk domstol afsagde.

Men han håber på at få genoptaget straffesagen. Det skyldes hans arbejde som meddeler for både PET og FE.

I Østre Landsret har han anlagt en civil sag for at få de to tjenester til at anerkende deres samarbejde med ham.

Sagen indledes 24. august, og advokat Erbil Kaya har indkaldt en række mediechefer og Samsams tidligere advokat som vidner.

Men han har fået afslag på sit ønske om at stille spørgsmål til Lars Findsen, den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, og til departementschef Barbara Bertelsen.

Heller ikke en tidligere ansat i PET, som ifølge flere medier var kildefører for Samsam, må afhøres, har landsretten besluttet.

I øvrigt er den tidligere ansatte i PET sigtet for at have brudt sin tavshedspligt. Sigtelserne hemmeligholdes, men flere medier har berettet, at de handler om hans oplysninger til journalister om Samsams arbejde for tjenesterne.

Om og hvornår denne sag kan blive afgjort i retten, hersker der usikkerhed om.

Anklagemyndigheden er nemlig gået i tænkeboks efter en opsigtsvækkende kendelse afsagt af Højesteret 27. juni. Dommerne afviste anklagemyndighedens anmodning om lukkede døre.

Sagen skal foregå for åbne døre, fastslog Højesteret. Det skyldes, at anklagemyndigheden og PET ikke har fremlagt konkrete forhold, som skulle begrunde en dørlukning. Myndighederne har ikke opfyldt betingelserne i retsplejeloven og Menneskerettighedskonventionen.

/ritzau/