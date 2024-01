Tilsyn anmeldte Nordea for utilstrækkelig kontrol med risikable kunder

Der faldt lidt af en bombe i bankverdenen, da Nordea i 2016 blev politianmeldt af Finanstilsynet for overtrædelse af loven om hvidvaskning af penge.

Indtil videre har det været ukendt, præcis hvad der dannede grundlag for tilsynets politianmeldelse af banken.

Men mediet Berlingske har nu fået indsigt i fortroligt materiale fra Finanstilsynets inspektioner i Nordeas danske afdeling.

Heraf fremgår ifølge mediet, at problemerne var så mange, så konkrete og så alvorlige, at det ifølge tilsynet var åbenlyst, at Nordea Danmark "i en årrække kan være blevet misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering".

Berlingske beskriver seks punkter, der lå til grund for politianmeldelsen.

Af dem fremgår det blandt andet, at bankens kontrol med dens mest risikable kunder var "helt utilstrækkelig" og "foruroligende". Blandt andet viste tilsynets stikprøver, at privatkunder i nogle tilfælde var registreret som virksomhedskunder.

Det fremgår desuden, at Nordeas generelle overvågning af kundernes konti var "helt utilstrækkelig".

Valutavekslingsbureauer var for eksempel ikke udsat for systematisk overvågning. Banken havde desuden fravalgt et kontrolsystem med den begrundelse, at det var for dyrt.

Flere af valutavekslingsbureauerne er siden blevet dømt for omfattende hvidvask.

Politiets enhed for særlig kriminalitet, NSK, oplyser til Berlingske, at det - syv år efter Finanstilsynets anmeldelse - fortsat efterforsker sagen.

De seneste år er hvidvaskningsreglerne blevet strammet betydeligt. Også finanssektoren herunder Nordea har oprustet på antihvidvaskkontrollen.

- Siden 2015 har Nordea Bank brugt 11 milliarder kroner på at styrke vores forsvar mod økonomisk kriminalitet, og i dag har vi over 3100 medarbejdere, der primært beskæftiger sig med dette område, siger chefjurist i Nordea Danmark Anders Holkmann Olsen til Berlingske.

Finanstilsynet har siden 2016 været på flere hvidvaskinspektioner i Nordea. Tilsynet fremlagde deres seneste redegørelse i 2022.

Her anerkender tilsynet, at Nordea har igangsat væsentlige tiltag, for at forbedre kontrollen.

Tilsynet gav dog i 2022 banken påbud på i alt fem områder - blandt andet om at styrke transaktionsovervågningen.

