Tilsyn foreslår lavere lånegrænse for 30-årige afdragsfrie lån

Finanstilsynet overvejer at foretage indgreb mod lån med 30 års afdragsfrihed.

Det siger direktør i Finanstilsynet Jesper Berg ifølge Børsen i en tale til Lokale Pengeinstitutters Årsmøde.

Det er blandt andet stigende renter, muligheden for faldende boligpriser og en såkaldt musefælde, der bekymrer direktøren.

- Jeg er bange for, at nogle boligejere kan blive sat fra hus og hjem, siger han ifølge avisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere realkreditinstitutter har de seneste år åbnet for, at boligejere med en stor friværdi kan få afdragsfrihed i 30 år.

Et lån med 30 års afdragsfrihed kræver, at man kan stille med 40 procent af ejendommens samlede værdi.

Dermed må man maksimalt låne 60 procent af boligens værdi.

Men lånene er indrettet med en såkaldt musefælde. Den indebærer, at bankerne kan kræve afdrag, hvis boligpriserne falder så meget, at lånet udgør 75 procent af boligens værdi.

Det er ifølge Jesper Berg ikke utænkeligt. Han siger således, at der godt kan ske et "prisfald på 20-25-30 procent", skriver Børsen.

Et sådant scenarie kunne for visse boligejere ifølge avisens beregninger betyde, at den såkaldte musefælde klapper.

For at sikre en yderligere robusthed hos lånerne vil Finanstilsynet blandt andet se på, om belåningsgraden skal længere ned end 60 procent. Det siger Jesper Berg.

Lånene med 30 års afdragsfrihed er en ganske populær lånetype.

Ifølge Børsen udgjorde de i årets første tre måneder 31 procent af samlede nye udlån hos Realkredit Danmark og 28 procent i Nordea Kredit.

/ritzau/