Tiltale: 54-årig blev dræbt med kniv og hammer ved Dragør Fort

To 29-årige mænd er blevet tiltalt for drabet på en 54-årig mand ved Dragør Fort i januar i år.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Tre andre mænd er også tiltalt i sagen - de er tiltalt for at have medvirket til legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter - alternativt medvirken til manddrab.

Ifølge politiet havde en af tre mænd - en 56-årig mand - bestilt en fysisk afstraffelse af den 54-årige. Det havde han gjort hos de sidste to tiltalte - to 50-årige mænd.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet skriver, at den 54-årige mand blev stukket med kniv syv gange, fik mindst 11 slag med en hammer og blev slået og sparket talrige gange.

Han døde på stedet den 22. januar af sine skader.

Politiet skriver ikke i pressemeddelelsen, om sagen er blevet berammet i retten.

/ritzau/