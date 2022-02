Tiltale: Bagmand fyldte lagerbygning i Rumænien med hælervarer

En herboende 33-årig rumænsk mand er mistænkt for at være bagmand i et omrejsende udenlandsk indbrudsnetværk, fra hvem han i en lang række tilfælde har købt hælervarer med henblik på videresalg i Rumænien.

Det fremgår af tiltalen, som anklagemyndigheden ved Københavns Politi nu har rejst mod manden, skriver politiet i en pressemeddelelse-

I alt er han blevet tiltalt for 171 forhold af hæleri og forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed. De mange forhold udgør et anklageskrift på hele 134 sider.

- Der er rejst tiltalt for meget groft og organiseret hæleri, og det er anklagemyndighedens opfattelse, at en meget stor mængde hælervarer systematisk er blevet transporteret ud af landet i varevogne, siger Andreas Juhl, der er anklagerfuldmægtig hos politikredsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Sagen er baseret på omfattende efterforskningsarbejde og et godt samarbejde med de rumænske myndigheder, og på den baggrund er det lykkedes at finde frem til rigtig mange stjålne danske genstand i Rumænien, siger han i pressemeddelelsen.

Man har indtil videre identificeret tyvekoster fra omkring 150 forskellige tyverier eller indbrud her i landet. Mange af disse skal være blevet opbevaret i en lagerbygning i den rumænske by Onesti.

Da politiet i samarbejde med de rumænske myndigheder foretog ransagninger i det østeuropæiske land, fandt man smykker, mønter, spisestel, kameraer og værktøj.

Siden ransagningen fik det danske politi efterfølgende fragtet alle genstandene tilbage til Danmark, hvorefter de retmæssige ejere har modtaget sine sager igen.

Sagen mod den 33-årige mand starter 9. maj i Københavns Byret. I alt er der blevet afsat 11 dage til at gennemgå samtlige tiltalepunkter i det 134-sider lange anklageskrift.

/ritzau/