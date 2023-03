Tiltale: Bandedrab i København blev forberedt i ti dage

"Det er ikke en børneleg det her."

Sådan lød en af beskederne under de nøje forberedelser af et angreb på to mænd fra bandemiljøet i København ifølge den tiltale, som Københavns Byret fra mandag skal tage stilling til.

Sidst på eftermiddagen 2. december 2021 kulminerede planlægningen.

Nær Kaffehuset ved hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade blev en mand fra banden NNV ramt i ryggen af et skud fra en pistol. Den 27-årige overlevede ikke. En anden løb væk og undgik at blive ramt.

Fem mænd deltog i forbrydelsen, hævdes det i et anklageskrift, som fortæller om en række detaljer i forløbet. Forberedelsen strakte sig angiveligt over godt ti dage.

De fem "forberedte, klargjorde, udførte, medvirkede til, deltog i, accepterede og tilsluttede sig" drabet og drabsforsøget, lyder påstanden. Og det skete som led i en konflikt mellem en unavngiven kriminel gruppering og NNV-gruppen, påstås det.

Den mand, der ifølge anklagemyndigheden affyrede pistolen, kom rejsende fra Sverige.

Det glippede med at arrangere en overnatning hos Airbnb. Derfor blev en person tilbudt 5000 kroner for at stille sin lejlighed til rådighed i nogle dage. Udlejeren måtte dog ikke med egne øjne se svenskeren.

En varevogn skulle efter planen bringe drabsmanden væk. Den blev i Frederiksværk forsynet med stjålne nummerplader.

I Bilka blev der købt en sort hættetrøje, grå joggingbukser og en T-shirt. Hos Elgiganten i Hillerød blev der købt en telefon, og taletidskort blev skaffet i en Q8-tank på Tagensvej, hævdes det.

Derefter blev der installeret en krypteret beskedtjeneste kaldet Silent Phone på telefonen.

En af de tiltalte skal desuden, hævdes det, have skaffet morgenmad og en trøje til svenskeren på selve drabsdagen.

Det endte med mindst fem skud ved Kaffehuset, før svenskeren ifølge tiltalen flygtede på en elcykel og lagde pistolen i et buskads i Esromgade.

Alle tiltalte nægter sig skyldige. Først til juli efter en stribe retsmøder ventes Københavns Byret at kunne afgøre, om der er tilstrækkeligt med beviser for tiltalen.

/ritzau/