Tiltale: Kørte tværs gennem byen for at dumpe lig i havet

En 24-årig mand kørte ifølge anklagemyndigheden tværs gennem store dele af København - efter at have dræbt sin kæreste - med hendes afsjælede legeme på passagersædet blot for at køre bilen i havet ved Amager Strandpark.

Det fremgår af et anklageskrift i sagen, som anklagemyndigheden ved Københavns Politi har udarbejdet.

Den dramatiske episode udspillede sig 2. januar om aftenen, hvor den 24-årige mand efter anklagemyndighedens opfattelse slog sin jævnaldrende kæreste ihjel i en bil på Lykkebovej i Valby.

Her tog han med begge hænder fat om kvindens hals og fastholdt grebet, indtil den sidste rest af liv havde forladt den unge kvindes krop, lyder det i anklageskriftet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter alt at dømme befandt kvinden sig på førersædet, da hun blev kvalt. Af anklageskriftet fremgår det nemlig, at manden flyttede liget fra førersædet til passagersædet, inden han selv satte bag rattet.

Han satte kurs mod Amager Strandpark, hvor han kørte bilen med liget af kvinden i den sydlige del af den kunstige lagune.

Det var en søndag aften, og allerede natten til mandag blev kvinden meldt savnet af sin familie. De var bekymrede, fordi hun ikke var kommet hjem.

Tidligt om morgenen blev bilen i lagunen opdaget, og man konstaterede, at der befandt sig en død kvinde i bilen. Blot få timer senere blev kvindens kæreste anholdt.

Manden blev varetægtsfængslet, og han er siden blevet anbragt på en psykiatrisk afdeling, hvor han sidder frihedsberøvet. Anklagemyndigheden har i anklageskriftet taget et forbehold for, at manden i stedet for en fængselsstraf skal idømmes en foranstaltning.

En foranstaltning kan for eksempel være en anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Anklager Emil Gregersen oplyser til Ritzau, at anklagemyndigheden afventer den endelige erklæring fra en mentalundersøgelse, inden der bliver taget stilling til det spørgsmål.

Ifølge anklageskriftet i sagen har politiets efterforskning afsløret, at manden også et halvt års tid inden drabet var voldelig over for kæresten.

Det skulle være sket i juli 2021 på Amager, hvor han tog halsgreb på kvinden i en sådan grad, at hun havde svært ved at trække vejret. Anklagemyndigheden har takseret dette som grov vold.

Den 24-årige mand nægtede ved grundlovsforhøret i januar sig skyldig i sigtelsen om manddrab. Han var på det tidspunkt ikke sigtet for voldsforholdet, og det vides ikke, hvordan han forholder sig til dette.

For så vidt angår køreturen gennem byen, der endte i lagunen, er manden tiltalt for usømmelig behandling af lig.

Sagen skal behandles ved Retten på Frederiksberg, men der er endnu ikke berammet noget retsmøde.

/ritzau/