Tiltale: Mor og far ydmygede og forgreb sig på børn i årevis

Nul aftensmad, ordrer om at tisse i haven, sovemedicin, lussinger og voldtægter.

I knap et årti levede fire børn under uhumske forhold og blev udsat for både nedværdigende behandling, vold og seksuelle overgreb.

Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod et forældrepar. Sagen mod dem begynder onsdag ved Københavns Byret.

I anklageskriftet tegnes en uhyggelig hverdag for børnene i et parcelhus på Amager i København. Her lyder det, at de fire børn kontinuerligt og som led i opdragelsen blev ofre for en lang række overgreb både fysisk, psykisk og seksuelt fra januar 2010 og ni år frem.

De tiltalte, en nu 48-årig kvinde og 54-årig mand, er begge anklaget for at have opfostret børnene i et uhumsk, beskidt og rodet hjem.

I flere tilfælde blev børnene lagt i seng uden aftensmad, lukket inde på deres værelser og slået, lyder anklagen. En af drengene fik ifølge tiltalen også sat gaffatape på munden, når han græd eller larmede.

I hjemmet blev to af børnene, en dreng og en pige, ifølge anklageskriftet udsat for voldtægt af både deres mor og far i årevis. Blandt andet fik parrets ene søn gonorré i svælget efter et af overgrebene, lyder det.

Ifølge tiltalen blev drengen, der er født i 2010, og parrets datter født i 2011 udsat for voldtægter et ukendt antal gange frem til december 2018, hvor de sammen med en søster blev fjernet fra hjemmet.

Det var en anmeldelse fra Tårnby Kommune, der fik politiet til at gå ind i sagen. Myndighedernes kontakt med familien strækker sig dog flere år tilbage.

- Familien har været i tæt kontakt med kommunen i lang tid. Der er meget materiale om børnene i form af underretninger og notater, siger fungerende specialanklager Anders Larsson, der fører sagen i retten.

De tre yngste børn har samme forældre, mens den 48-årige kvinde har en søn fra et tidligere forhold. Også han blev udsat for nedværdigende behandling, vanrøgt og blufærdighedskrænkelse, lyder det i anklageskriftet.

Den ældste dreng blev anbragt uden for hjemmet, da det nu tiltalte par blev anholdt i april 2019. De blev efterfølgende varetægtsfængslet sigtet for seksuelt misbrug og vold mod børnene.

De sad varetægtsfængslet i et år, før de blev løsladt. De er siden flyttet til en anden by på Sjælland og har haft samvær med børnene. Først to et halvt år efter anholdelserne blev tiltalen mod dem rejst.

I løbet af retssagen vil videoafhøringer af børnene blive vist.

Derudover skal plejeforældre afhøres om deres oplevelser med børnene, ligesom fagpersoner vil blive sat i vidneskranken. Nogle af dem har haft med familien at gøre, mens andre skal udtale sig mere generelt om traumer hos børn.

Forsvarerne for manden og kvinden oplyser, at begge nægter sig skyldige i samtlige anklager.

/ritzau/