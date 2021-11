Tiltale: Politikadet solgte oplysninger og krypteret politiradio

En sommerdag på Café Dish Dash i Slagelse var ifølge anklagemyndigheden begyndelsen på to mænds ulovligheder. Den ene var ansat i politiet som politikadet, og hans adgang til politiets udstyr blev misbrugt, lyder anklagen.

Mandag er de to under anklage ved Retten i Nykøbing Falster. De nægter sig skyldige i anklagerne, som blandt andet handler om stillingsmisbrug, videregivelse af fortrolige oplysninger og bestikkelse.

En politikadet fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er under anklage for at have solgt oplysninger fra blandt andet politiets kriminalregister til den medtiltalte mand.

Politikadetten skal ifølge anklageskriftet fra Statsadvokaten i København også have stjålet en krypteret politiradio, som han gav til den anden mand. Betalingen var angiveligt et cafébesøg og 3500 kroner.

Ifølge sagens anklageskrift begyndte de påståede ulovligheder 23. juli på Café Dish Dash i Slagelse. Her tilbød den medtiltalte politikadetten penge for at foretage opslag i politiets systemer, påstås det i sagens anklageskrift.

Til gengæld for politikadettens stillingsmisbrug betalte den medtiltalte caféregningen, og derudover modtog politikadetten i de kommende uger sammenlagt 3500 kroner, lyder anklagen.

Nogle dage efter cafébesøget tog ulovlighederne ifølge sagens anklageskrift fart. Den 2. august foretog politikadetten opslag i kriminalregistret - dels på den medtiltalte og dels på en tredje person. Herefter skrev han til den medtiltalte via Snapchat:

"Bror ham der (navn udeladt, red.) skylder et eller andet. Han er farlig at slå op. Han har mange sager", stod der i beskeden.

Knap et par uger senere modtog politikadetten ifølge anklagemyndigheden en snapchatbesked fra den medtiltalte, hvor han blev bedt om at slå en nummerplade op i motorregistret via politiets søgeapp, som han havde på sin tjenestetelefon.

Dagen efter det gav politikadetten angiveligt den medtiltalte en bærbar politiradio, som er en enhed, der indgår i politiets krypterede radiosystem, Sine.

Politiradioen var ifølge anklageskriftet blevet stjålet på politistationen i Rødby i ugerne op til overdragelsen.

Ud over straffelovens bestemmelser om bestikkelse og tyveri er der rejst tiltale for stillingsmisbrug og videregivelse af fortrolige oplysninger.

Efter anklagemyndighedens opfattelse var det imidlertid ikke første gang, at politikadetten var på kant med loven. For ud over de ovennævnte forhold er kadetten også anklaget for besiddelse og salg af dopingpræparater.

Det drejer sig om 500 tabletter af mærket Anavar, som den tiltalte tilbage i april 2019 ifølge anklagemyndigheden solgte for 3250 kroner.

Politikadetten er også anklaget for at have været i besiddelse af godt 100 ampuller med forskellige former for doping, herunder testosteron, som angiveligt skulle sælges.

Uddannelsen som politikadet foregår på Politiskolen og varer seks måneder. Kadetterne udfører blandt andet politiopgaver i forbindelse med bevogtning og grænsekontrol. De er bemyndiget til at anvende magt, herunder skydevåben.

Der ventes dom i sagen 1. december.

/ritzau/