Tiltale: Slagsmål med malerspartel førte til knivdrab

Københavns Politi har rejst tiltale mod en 34-årig mand for at have dræbt en 31-årig mand med en køkkenkniv og for drabsforsøg på en anden mand på et bodega i juni sidste år.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Den 34-årige mand skal have stukket den 31-årige med en køkkenkniv flere steder på kroppen, herunder i brystkassen.

Kniven ramte hjertet, og manden døde af indre forblødning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den drabstiltalte er også tiltalt for drabsforsøg på en 36-årig mand, der kendte den afdøde. Han er også tiltalt i sagen.

Episoden fandt ifølge anklageskriftet sted foran en bodega i Peter Sabroes Gade, hvor den 36-årige mand skal have slået den drabstiltalte i nakken med en malerspartel.

Og det var her, at den drabstiltalte hev køkkenkniven frem og stak en anden mand, den 31-årige, flere steder på kroppen.

Den drabstiltalte skal også have forsøgt at dræbe den 36-årige med en køkkenkniv, mens manden lå på jorden.

Han stak ud efter mandens overkrop, men det mislykkedes, da den 36-årige undveg ved at sprælle med benene.

Den 36-årige blev derfor kun ramt i benene, lyder det i tiltalen.

Han kom i livsfare og blev indlagt som følge af massivt blodtab, men overlevede ifølge anklageskriftet "kun på grund af akut lægebehandling".

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter episoden forsvandt den drabstiltalte i retning mod Sjælør Station, som ligger et par hundrede meter nede ad P. Knudsens Gade fra Sydvest Bodega, hvor de tre mænd oprindeligt kom op at skændes.

Hændelsen ved værtshuset blev filmet af et vidne, og politiet fik adgang til videoen. Derfor blev den 34-årige drabstiltalte hurtigt anholdt efter episoden.

Ekstra Bladet skrev efter hændelsen, at den afdøde i sagen er et tidligere medlem af Hells Angels.

Det har onsdag ikke været muligt at få oplyst, hvordan de tiltalte forholder sig.

Der er ikke berammet retsmøder i sagen.

/ritzau/