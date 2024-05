Tiltalt for bortførelse og drab havde liste med pigenavne

En 33-årig mand fra Korsør, som er tiltalt for blandt andet at bortføre og forgribe sig på en 13-årig pige, havde skrevet en liste på sin computer kaldet "Kidnapning eller planlægning".

Af den fremgik en række navne på piger eller kvinder samt andre oplysninger om dem. Det kunne for eksempel være deres adresser og aldre, og der var tilføjet billeder af nogle af pigerne.

Den tiltalte erkender onsdag i Retten i Næstved, at han har sammensat listen.

- Det var i en periode, hvor jeg havde brug for at sætte ansigt på fantasierne, siger han.

Han afviser, at han ville bortføre dem. Det var kun fantasi. Det er heller ikke noget, han hverken er blevet tiltalt eller sigtet for at have til hensigt at gøre.

Specialanklager Susanne Bluhm oplæser i retten nogle af fornavnene. Umiddelbart siger navnene ikke den tiltalte noget, forklarer han fra vidneskranken.

Men da Bluhm spørger, om der er navne på en fra hans tidligere arbejdsplads, er svaret "Ja". Der var navne på piger, som gjorde rent. Selv gætter tiltalte på, at pigerne var omkring 16 år.

- Den ene var 15, lyder det fra anklageren.

Nogle af pigerne eller kvinderne kendte han, andre gjorde han ikke.

Dem, han ikke kendte, havde han fået navne på fra eksempelvis de sociale medier Facebook og Snapchat, og så havde han føjet de offentligt tilgængelige oplysninger til, som han kunne finde, herunder adresser.

Der var også en plan over et hus. Alt sammen var ifølge den tiltalte et led i fantasierne om at bortføre piger og kvinder og udsætte dem for seksuelle handlinger.

Han har tidligere oplyst, at han er seksuelt interesseret i piger og kvinder i alderen 15 til 25 år.

Manden er ikke tiltalt for noget i forbindelse med listen. Til gengæld er han tiltalt for at have bortført, voldtaget og dræbt 17-årige Emilie Meng i 2016, at have overfaldet en efterskoleelev i 2022 og at have bortført en 13-årig pige i mere end et døgn sidste år, og i den periode at have udsat hende for overgreb samt have haft til hensigt at dræbe hende.

Han nægter sig skyldig i alt angående den 17-årige og den 15-årige samt dele af tiltalerne angående den 13-årige.

