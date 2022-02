Tiltalt chef i politiet chattede med sin spirituelle mentor

Meget asketisk. Dette selvportræt tegner Bettina Jensen under afhøring i Københavns Byret.

"Det er som at stå på skafottet". "Lige nu er jeg til rotterne".

Disse og mange andre uddrag fra en chat læses fredag op i et retsmøde i Københavns Byret, hvor en tidligere afdelingschef i Rigspolitiet er tiltalt for at være korrupt.

Bettina Jensen skal have modtaget næsten 800.000 kroner i bestikkelse af en veninde, som samtidig leverede konsulentydelser for et stort millionbeløb til Rigspolitiet.

Beskederne føg frem og tilbage i slutningen af 2018 mellem Bettina Jensen og mentoren, som hun kalder for "Røde Tråd". Korrespondancen har politiet udlæst af Bettina Jensens telefon, og senioranklager Søren Harbo vil gerne høre nærmere.

- Det er min spirituelle mentor. Det er hende, jeg køber kurser og vejledning af, forklarer den tiltalte.

"Røde Tråd" skriver blandt andet, at hun ikke kan se, at der kommer "en sag" ud af det. Hvad ved hun om det, spørger anklageren.

- Hun kigger intuitivt på det, det er clairvoyantisk, lyder svaret.

I chatten skriver "Røde Tråd" blandt andet, at hun ikke tror, det vil ende med en straffesag, men noterer også, at "det ser ikke godt ud".

Men Bettina Jensen forklarer, at de mange chats tidligt om morgenen og sent på aftenen ikke drejer sig om de forhold, hun nu er tiltalt for.

De nervøse ord drejede sig derimod om, at hun i et nyt job i et privat firma havde genbrugt flere tekstpassager fra andre firmaers forsøg på at opnå kontrakter med det offentlige.

Disse tekster havde hun fået adgang til, da hun havde stillinger i henholdsvis DR og Rigspolitiet og her sad på den anden side af bordet. Men da brugen blev opdaget, mistede hun sit job, forklarer hun.

I rollen som afdelingschef i Rigspolitiet tildelte hun mange konsulentopgaver til veninden Mariann Færø. Samtidig betalte veninden hende næsten 800.000 kroner for at løse en række opgaver. Disse penge dækker ikke reelt arbejde, men var bestikkelse, påstår anklagemyndigheden.

Senioranklager Søren Harbo spørger, hvordan andre konsulentfirmaer mon ville have reageret, hvis de havde fået viden om, at hun tjente penge hos deres konkurrent, altså veninden Mariann Færø?

- Det tør jeg slet ikke gætte på.

Ville de sige, at du sendte et særligt signal?

- Det kan jeg ikke vide.

Bettina Jensen bedyrer, at hun i sin karriere som indkøbschef i en kommune, i DR og i Rigspolitiet har opført sig "meget asketisk".

- Jeg har ikke taget imod alle de rejser, andre tog imod, siger hun.

- Det skal ikke være sådan, at en leverandør overdænger mig med gaver. Sådan har det heller ikke været her. Jeg har ikke fået noget under bordet af nogen som helst art.

Sagen fortsætter 21. februar.

