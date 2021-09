Tiltalt drabschef nægter brug af politidatabase til bog

17 gange skulle den nu tidligere drabschef Jens Møller have lavet opslag i politiets sagssystem, Polsas, til brug for sin bogudgivelse i 2018.

Det mener anklagemyndigheden.

Men ifølge hovedpersonen selv misbrugte han ikke sin stilling som polititjenestemand uden en tjenstlig anledning forud for udgivelsen.

I Københavns Byret torsdag refererede anklageren i sagen, Jette Malberg, dog til en forklaring, som Møller skulle have givet til politianklagemyndigheden.

Til den havde han forklaret, at han i forbindelse med en sag, der refereres til som "Øbromanden", havde brugt sagssystemet til at lave et faktacheck.

Men i retten torsdag forklarede den tiltalte drabschef, at han formentlig ikke havde fået forklaret sig korrekt.

- Jeg havde læst en artikel i Nordisk Kriminalreportage, hvor der fremgik noget fra sagen "Øbromanden", der var uoplyst for mig, sagde han i retten med henvisning til en sag om en serievoldtægtsmand.

- Det ville jeg vide mere om. Ikke fordi at jeg var nysgerrig i forhold til bogudgivelsen, men fordi jeg ville vide det som leder.

- Jeg skulle have et retvisende billede af en sag, der havde været behandlet i min afdeling. Derfor slog jeg det op.

De 17 opslag i Polsas, som ifølge anklagemyndigheden skulle være decideret misbrug, er blevet lavet i forbindelse med to tidligere sager.

Foruden "Øbromanden" skulle han også have lavet opslag i retsdokumenterne fra en sag ved navn "Kondiløberen".

Begge sager er senere blevet omtalt i hans bog.

I sagen om "Kondiløberen" kan Jens Møller ikke huske at have lavet syv opslag, som han anklages for.

- Derfor antager jeg, at jeg har lavet opslaget i forbindelse med en journalistisk henvendelse, lød hans forklaring.

Sagens tredje retsmøde ventes afsluttet 16. september, men domsafsigelsen må man vente lidt længere på, lod dommeren i sagen, Elisabeth Larsen, forstå torsdag.

- Domsafsigelsen kommer først på et senere tidspunkt, lød det.

/ritzau/