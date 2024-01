Tiltalt: Dræbt erhvervsmand på Dragør Fort skulle tales til fornuft

Hensigten med at sende nogen ud på Dragør Fort for at opsøge driftschef og erhvervsmand René Carstensen i januar 2022 var at tale med ham.

Det fortæller en 50-årig og tidligere fremtrædende Bandidos-profil i Københavns Byret onsdag. Sammen med to andre er han tiltalt for at have tilskyndet overfaldet på 54-årige René Carstensen. To er tiltalt for drabet.

- I yderste konsekvens skulle han have et par lussinger, siger den 50-årige.

- Jeg går ikke ud fra, at jeg fornærmer dig ved at sige, at du jo er kæmpestor. Hvorfor vælger du ikke selv at tage ud til René (Carstensen, red.) og tale med ham?, spørger anklager Alexander Scheel.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det ville jeg da også ønske, at jeg havde gjort, siger den 50-årige tiltalte.

Den 50-årige mand, der ifølge eget udsagn har haft "alle former for officielle titler" i Bandidos, har ganske rigtigt en massiv figur, der også rager højt op i luften.

Alligevel valgte han at sende to andre mænd ud for at tage "en kammeratlig samtale" med den nu afdøde René Carstensen på Dragør Fort den 22. januar 2023.

Da René Carstensen klokken 18.25 ankom til stedet, opsøgte to mænd ham, stak ham syv gange med kniv, slog ham 11 gange med en hammer og slog og sparkede ham. Den 54-årige døde af skaderne fra overfaldet.

Ifølge politiet bestilte en 57-årig mand en fysisk afstraffelse af den afdøde gennem Bandidos-profilen. Han kendte den tredje mand, der ifølge Ekstra Bladet er en "rockergeneral". Han var også med i planlægningen. Alle tre er tiltalt i sagen.

Konflikten bundede ifølge Bandidos-profilen i en erhvervsstrid med den 57-årige mands kone. Derfor tog han kontakt til "rockergeneralen", som kendte de to drabstiltalte, der ifølge Ekstra Bladet også er medlemmer af Bandidos.

- Vi ville bare skræmme ham lidt. Idéen var, at han skulle lade hende være og lette speederen lidt, for hun havde jo ikke gjort ham noget.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men jeg sagde meget specifikt, at der ikke skulle ske noget voldsomt. Jeg sagde ovenikøbet, at han (den 57-årige, red.) sagde, at der ikke skulle ske noget med René overhovedet. Han skulle bare sparkes over benet eller ét eller andet, siger han.

- Men hvordan kunne det så gå så galt?, vil Alexander Scheel vide.

- Nu er det jo ikke sådan, at jeg synes, at folk fra Bandidos er mere voldsparate end andre mennesker, siger han.

- Så jeg havde ingen idé om, at det ville udvikle sig, som det ville udvikle sig.

Men René Carstensen endte alligevel død på parkeringspladsen ved Dragør Fort.

Der ventes dom i sagen i april.

/ritzau/