Tiltalt forsker husker intet om ridsede biler på Østerbro

Efter ridser mod adskillige store biler på Østerbro, blev en mandlig forsker i september 2020 pågrebet af beboere fra området og anholdt af politiet.

To og et halvt år efter har den 38-årige forsker taget plads i Københavns Byret, hvor han sidder tiltalt for fem tilfælde af hærværk mod fire biler.

Den tiltalte forsker husker ikke meget fra den 11. september om aftenen, hvor han blev tilbageholdt, da han ifølge et vidne ridsede en sølvgrå Mercedes-Benz-varebil.

- Den står ret tåget, siger han og forklarer, at han var i en stor choktilstand, da han blev pågrebet og anholdt.

- Så det står ikke særligt klart for mig, hvad der egentlig er foregået.

Det er anklager Anne Moe, som i retten mandag spørger forskeren ind til den pågældende aften og den ridsede bil.

- Er det dig, der har lavet ridsen i bilen?

- Det kan jeg ikke huske, svarer han.

Svaret går igen, da anklageren spørger ham til de yderligere fire tilfælde af hærværk, som han er anklaget for.

Det gælder også en episode, hvor videoovervågning fra Føtex på Østerbrogade har filmet en mand gå tæt forbi en Porsche. Det kunne godt være ham, bekræfter han selv, men han husker det ikke.

Forskeren er i retten iført skjorte og en mørkegrå pullover. Han har skrevet en ph.d., men ikke om klima, forklarer han, da anklageren spørger til den.

Flere vidner afhøres i retten. Heriblandt en kvinde fra Østerbro, som var med til at pågribe manden, der også bor på Østerbro. Imens hun forklarer, stirrer den tiltalte ligeud foran sig.

- Man når et tidspunkt, hvor man bliver desperat og tænker, hvad der sker, siger vidnet.

I alt blev flere end 70 biler ridset på Østerbro i 2020, men det er altså kun en brøkdel, som manden er tiltalt for.

Kvinden fortæller, at hun havde en mistanke om, at det var forskeren, som stod bag de mange ridsede biler. Det skyldtes, at hun havde set optagelser fra biler, hvor man kunne se manden.

Og den aften i september holdt hun derfor øje med ham, da han stod mellem to parkerede biler på Østerbrogade.

- Jeg kan høre det, (at han ridser bilen, red.), og jeg kan se det på hans mimik i forhold til de tidligere optagelser, jeg har set fra andre biler. Han står på samme måde, siger kvinden.

Anklageren ventes at gå efter en fængselsstraf for hærværk af "betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter".

Den tiltalte vil frifindes.

Hærværket skal i juni, august og september 2020 være gået ud over fire biler - en sølvgrå Mercedes-Benz varebil, en sort Porsche Macan S, en sort Volvo XC40 og en sort Land Rover.

Ifølge anklageskriftet skete der samlet skader for over 51.000 kroner.

Egentlig skulle sagen være afgjort mandag, men fordi et vidne ikke er mødt, udskydes resten af sagen til et endnu ukendt tidspunkt.

/ritzau/