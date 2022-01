Tiltalt havde sat dato på masseskyderi men gjorde ikke alvor af plan

Det gik op for mig, at det var en fantasi, siger 27-årig mand om baggrunden for, at plan ikke blev udført.

Den 27-årige mand, der er tiltalt for at ville udføre masseskyderier på skoler i Nord- og Østjylland, havde sat en dato for, hvornår det skulle ske.

Det forklarer han under en foreløbig tre timer lang afhøring ved Retten i Aalborg.

Angrebene var sat til at finde sted august 2018. Men da tidspunktet kom, skete der ikke noget, forklarer manden.

- Det gik op for mig, at det var en fantasi. Jeg havde udlevet det så mange gange i hovedet. Der var ikke mere dopamin at hente på den front.

- Da datoen kom, havde jeg ingen motivation og ingen lyst. Jeg kunne ikke, siger den spinkle mand med det tjavsede, lange hår.

Han forklarer, at han i 2015 havde fået en dyb fascination af masse- og seriemordere, og det fik ham til at skrive et næsten 200 sider langt manifest.

Her taler han om, at der er brug for masse- og seriemordere for at dæmpe overbefolkning i verdenen.

Den 27-årige drømte om at blive den største massemorder i historien, forklarer han.

- Det var lidt wannabe-agtigt ud fra, hvad jeg havde set andre gøre, siger han og nævner, at han især var inspireret af skoleskyderiet ved Columbine High School, da to elever skød og dræbte 12 andre elever og en lærer.

I 2015 meldte den 27-årige mand sig ind i en skytteforening, og senere erhvervede han sig to skydevåben.

Efter to år havde han ret til at opbevare våbnene hjemme i et særligt sikret skab.

Politiet mener, at han gjorde sig klar til at udføre de angreb, som han havde skitseret i sit manifest.

Den tiltalte havde blandt andet indhentet oplysninger om antal elever, ringetider og skemaer på flere skoler.

Specialanklager Kim Kristensen har under sin forelæggelse nævnt Tilst Skole, Mariagerfjord Idrætsskole og Borremose Efterskole i Himmerland.

Den 13. december 2020 oprettede den tiltalte ifølge anklageskriftet en ordre på en AR-15 riffel på det mørke internet.

Tre dage senere blev han anholdt og har været varetægtsfængslet siden.

Læger har konkluderet, at han er og var sindssyg på tidspunktet for planlægningen af skyderierne.

På den baggrund vil anklagemyndigheden have ham idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

/ritzau/